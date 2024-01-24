台北高等行政法院地方行政訴訟庭日前更一審判決中天「浙江台商父親call-in案」勝訴，撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）對中天裁罰40萬元處分。這是NCC在中天案中第10個敗訴的案件，也使得NCC不同意中天換照、即一般所理解的中天關台，完全不具正當性。

中天關台 不具正當性

另一方面，NCC主委陳耀祥表示，NCC委員任期在今年7月31日到期後，他將回到大學任教，不會續任NCC主委一職；至於NCC與中天仍有多案纏訟，陳耀祥表示，要由下一屆委員來處理；而關於中天可否重回52台，他同樣推給下一屆NCC委員處理。換言之，陳耀祥撒手不管了。

2020年11月18日，NCC否決中天新聞台換照申請，同年12月12日起中天正式從有線電視52台下架。這是2006年NCC成立後第一個電視新聞台遭停播的案例，引發社會對民進黨政府箝制新聞、扼殺言論自由的高度不滿。

中天遭NCC關台的主要理由是違規裁罰過多。從2018年起，NCC一共裁罰了中天21次，其中14件與政治相關，非政治相關僅7件。隨後，中天陸續就NCC的裁罰提起訴訟，並陸續取得10案、15次勝訴。其中最關鍵的是，中天就要求NCC撤銷處分並准予換照、賠償79億餘元，向北高行提起訴訟，去年5月10日一審勝訴，撤銷NCC不予換照之處分但免賠中天，NCC表示遺憾並將上訴，因此全案尚未定讞。然而，從過去陸續的判決結果可知，中天已贏得大部分的訴訟，證明NCC的裁罰及撤照都不合理甚至不合法，在此情況下，NCC還要拗下去嗎？而陳耀祥還能繼續厚顏無恥的占著主委的位子。

連敗15次，正常人早已羞愧得自己下台走人，陳耀祥竟然好意思表示不續任了，而且還說要到7月底任滿才甘願下台。老實說，在做了這麼多不公不義、戕害新聞及言論自由的骯髒事之後，陳耀祥早已不適任，再加上民進黨在新國會已非多數，綠委罩著他橫行霸道的「好日子」結束了，新立委早已言明新會期將從嚴審查NCC人事，陳耀祥就算想續任也機會渺茫，他先講先贏，就是想撇清責任，圖個安全下莊。

面對包括陳耀祥在內的民進黨高官們，紛紛想趁著改朝換代的兵荒馬亂之際，以看守之名行卸責之實，即將上任的在野黨立委絕不可大意縱放，必須追究到底，務必要讓這些在任內違法亂紀、嚴重傷害台灣公平正義與民主基石的貪官汙吏，付出代價。

恢復中天 應積極處理

陳耀祥當然沒有資格做好做滿，應該及早打包，免得他所領導的NCC會繼續做出不公不義的決策，如NCC在24日的委員會議中，決議對違法入主中嘉的三立電視股東裁罰1440萬元，不但罰金與系統利益相比如九牛一毛，而且NCC只罰「三立股東」卻放過三立電視，簡直荒唐！又如鏡電視在大選期間公然違反營運計畫，製播政論節目，NCC也只是警告而沒有實質的開罰，令外界譁然！果然綠色是原諒的顏色，而親綠則是保命符。如果陳耀祥不立刻捲鋪蓋走人，從現在到他任滿，不知道還有多少荒腔走板的「NCC清倉秀」要上演。

此外，一手主導中天關台的前行政院長蘇貞昌及民進黨府院高層，都應繼續追究其責，言論自由殺手一個都別讓他們跑了。

至於不公不義的NCC所造成的最大苦主中天新聞重回52台一事，在野黨也不應拖延。目前立院副院長呼聲最高的國民黨立委江啟臣對此表示，「各黨團都可以提案」。老實說，如此消極甚至一副事不關己的態度，讓人非常失望。於公於私，恢復中天應有的權益，維護言論自由，國民黨更應該要積極處理。

難道江啟臣不知道，在民進黨掌控9成媒體資源下，中天是極少數能公平公正處理包括國民黨在內的在野黨新聞的媒體嗎？即使中天被迫轉戰網路，仍每天勤勤懇懇經營各個時段的新聞節目，給了在野黨政治人物最多的曝光機會；更何況，中天的遭遇正是鴨霸民進黨最惡劣的作為，讓中天新聞重回52台，是台灣實現新聞及言論自由的起手式，在野黨加把勁吧！