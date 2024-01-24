只要感受一下已71歲年齡的普丁依舊能在主顯節裡跳進冰窟窿舉行宗教儀式，足見他的出人意表完全符合其獨有規範。普丁最近引發全球密切關注的舉動便是簽署文件，將沙俄及蘇聯時期失去的領土要通過一切辦法重新收復回來，裡面包含了波瀾、芬蘭甚至還有美國的阿拉斯加。所有作為顯示，普丁為重拾往昔帝國榮耀而鋪墊。

毫無疑問，在僵化的、並始終陷入被桎梏的麻木腦袋面前，其對普丁所有作為的本能反應便是機械性的給出「匪夷所思」的裁定；因為在強勢央撒人早已設定的規範裡，這些小跟班國家除了隨大流、跟屁蟲，完全不可能有任何自己的獨立評判。

由於筆者不僅自小信奉孫武的「見勝不過眾人之所知」，而且也是毛思想的堅定追隨者，所以，經過反覆揣摩，儼然體察了普丁作為背後的深遠意涵。為促使普丁戰敗於俄烏戰場，不僅通過海牙法庭而通緝普丁，甚至還聯手歐美盟友沒收俄羅斯在這些國家的所有資產，並以該資產為烏克蘭獲勝提供支援。對普丁而言，就忍氣吞聲？

坦率而言，作為「戰鬥民族」的領袖，既然斯大林能在希特勒圍攻莫斯科的背景下度過難關並最後反敗為勝，普丁焉能退縮？當務之急是首先擊敗烏克蘭；與此同時，是為未來的一系列舉措預做輿論準備。不錯，歐洲仍有諸多國家為烏克蘭提供武器，但在戰術核武器已在白俄進入戰鬥值班的背景下，相信沒有任何一個歐洲國家會直接參與俄烏戰場；既然戰鬥只限於俄烏雙方，那就拚消耗，相信最終結局是普丁必勝。

一旦最終結局如此推演，那麼，普丁剛剛簽署的驚悚文件無疑就意味深長了！不錯，普丁要求收復的那些地域目前是鏡花水月，然而，原本在全球所有事物上佔據主導地位的央撒人如今也陷入左支右絀的困境；任何地域的山崩地裂都會為普丁提供渾水摸魚的機會，而各種麻煩的此起彼伏又預示著全球重新洗牌絕不會由央撒人獨享。

由此催生的最實質性提問是：目前依舊保有輿論工具的西方如何撻伐普丁？截至目前為止，西方輿論力量還是具有影響力的。如指責俄羅斯侵略烏克蘭，普丁可輕易回擊。當華約解散後，西方曾信誓旦旦地表示，北約不會向東推進一寸；事實是，不僅曾經的華約國家加入北約，如今甚至要烏克蘭加入北約，面對俄羅斯生死存亡，普丁對烏動武理直氣壯。至於海牙法庭通緝普丁，則更是讓普丁找到應對理據。小布什以「洗衣粉」為借口而對伊拉克開戰，海牙法庭為何不通緝小布什？既然西方可以違背自己制定的規則，俄羅斯為何不能蕭規曹隨？其它有尊嚴的國家也可照此辦理嘛。

正因為對央撒頤指氣使的行為感到憤慨的國家日益增多，再加上很多有實力的國家也開始萌發自己的國家理想，以致普丁的同盟者會逐漸增多；完全可以預料，當西方違背自己規則的行為因普丁的反擊耳引起共鳴，就看西方如何收拾局面了。（作者為資深評論員）

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