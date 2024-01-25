去年底，當小米在北京開發布會，介紹其首款汽車產品小米SU7時，一大隱形受益者是北京。

因為小米的這款車一定會在北京量產。

早在2021年11月，小米就和北京亦莊經開區簽約，承諾在經開區建設小米汽車總部，分兩期建設年產量30萬輛的整車工廠，其中一期和二期產能分別為15萬輛。

而在去年底的發佈會上，小米的營銷做得很到位，以這種姿態切入造車，勢必會給汽車產業裡的新老勢力帶來巨大衝擊。

而摸到小米汽車這張牌，對北京也很重要。

北京並不是沒有知名汽車公司，北京汽車就是。

北汽雖然營收還在增長，但非常依賴北京奔馳，2022年北京奔馳就佔了北汽營收的96%以上。

而在汽車發展電動化背景下，北汽的自主品牌新能源汽車一直沒搞出太大的名堂。

這就讓北京在新能源汽車時代比較尷尬。

北京也崛起過造車新勢力，那就是理想。然而理想總部在北京，工廠卻一直在常州。

去年理想銷量大增182.2%，交付37.6萬輛，產能也就爬坡，需要新工廠。

理想的新工廠，也設在了北京，量產理想MEGA。

考慮到今年理想衝擊80萬輛的銷售目標，理想的北京工廠將擔負起相當一大部分產能。

產能較大的整車廠落戶北京，也會帶動其他汽車產業鏈上的企業在北京設廠。北京市發改委就提及寧德時代將開建北京工廠，理想汽車將謀劃建設零部件生產基地等。據稱寧德時代北京工廠已經開工建設。

除了最近崛起的新勢力，北汽也在想辦法發力新能源自主品牌。

我們之前在《最近，汽車業出了一件大事》裡提到過，北汽和華為正在合作。

最新消息是，華為與北汽智選模式合作的樣車已經完成，定位於中大型純電轎車，有望於2024年北京車展期間發佈，發佈時間將提前至今年四季度。國家商標局的最新公告顯示，華為已向北汽新能源轉讓多枚「STELATO」商標。

從此前其他車企和華為的合作表現看，與小康合作的問界賣得不錯，但與奇瑞合作的智界遇到了交付難的問題。

北汽想要在和華為的合作中幹出名堂，還是得解決產能問題。

這就需要北京汽車產業鏈進一步發展，給這些汽車企業更大的助力。

北京汽車產業進一步發展，對北京本地經濟發展也是很有好處的。

汽車產業從研發、生產到銷售、售後等環節都需要大量勞動力，包括工程師、技術人員、生產線工人以及銷售人員等。這些需要的大多是受過高等教育的勞動力，而北京高校眾多，每年大量畢業生正好可以去汽車產業就業。

更不用說汽車企業及其上下游企業的經營活動會產生大量的稅收，如增值稅、消費稅、企業所得稅等，為地方政府提供穩定的財政收入來源。在目前房地產業萎縮，賣地收入下滑的時候，汽車產業可以為地方政府帶來新的收入增長。

剛才提到的理想工廠所在地常州，去年GDP剛破萬億元，就是靠著發展新能源汽車產業，迅速實現經濟增長。

這樣看，小米、理想、北汽等汽車企業，也將讓北京強的新能源汽車時代在汽車產業領域競爭的門票。

不過北京發展新能源車產業也有一些問題。

北京是目前唯一同時實行燃油車和新能源汽車限購的城市。

2024年北京市小客車指標配額仍為10萬個，其中新能源汽車指標額度倒是從2023年的7萬個增至8萬個，然而普通小客車指標額度降低為2萬個。

如果本地買車也受到限制，那麼本地中產買車需求也將會受到抑制，平白無故縮小了很大一塊市場。

如果是為了減少空氣污染而限制買車，那麼本來污染就少的新能源車也不應該限制。

想要刺激產業發展，還是得擴大需求，打通需求滿足上不必要的堵點。北京汽車產業發展也需要解決需求受抑制的問題。（豆腐乳兒）

（本文來源：「非凡油條」公眾號）