國民黨檢討2024年總統大選，與民進黨賴蕭配相差選票數約91萬票，尤其敗在嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣4個縣市大輸了70多萬票，強調國民黨將在南部持續深耕，為地方服務。然而該黨沒有檢討的是當初講的南票北補，並未實現，其中北部過去一向挺藍的客家縣市，以桃竹苗為核心的北部客家重鎮，柯文哲的民眾黨柯盈配大幅瓜分了侯友宜的選票，亦即南部「鐵桿深綠地區」防線固若金湯、牢不可破，北部客家庄卻被白營攻破，與藍營幾乎是平分秋色，這是侯康配飲恨的關鍵因素之一。

藍白平分秋色 桃竹苗版塊移動

客家委員會依法將客家人口達三分之一以上之鄉（鎮、市、區），列為客家文化重點發展區，目前全國有桃園、台中和高雄3個直轄市和新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣之下的70個鄉鎮市區列為客家文化重點發展區，桃竹竹苗等4縣市共39個鄉鎮市區列入，占了一半以上，其中桃園市13區有8個，新竹縣13鄉鎮市有11個，新竹市3個區有2個，苗栗縣18鄉鎮市全部都是，堪稱全國客家族群最密集的區塊。

綠營在南部大贏，偏藍的桃竹竹苗客家人口較多縣市，侯康配未占優勢。國民黨認為藍白合策略正確，但最後未成功導致敗北；可是藍白合結果，對立委選戰有利，總統選舉因為沒有棄保，出身新竹的柯文哲強勢崛起，客家族群不少流向白營，藍軍過去在桃竹竹苗的相對優勢可說盡失。

桃園市柯文哲、吳欣盈得票數是41萬3528票，得票率30.61%，賴清德、

蕭美琴得票數是47萬6441票，得票率35.27%，侯友宜、趙少康得票數是46萬0823票，得票率為34.12%，賴蕭配只拿到3成5居第一名，相對於立委選舉，藍軍在桃園市揮出全壘打，總統選戰被白營分票太多，反而敗下陣來。

新竹市部分，柯文哲出生新竹市、副手吳欣盈的祖父即新光集團創辦人吳火獅也是新竹市人，柯盈配得票數9萬1384票，得票率34.30%，賴蕭配得票數9萬2679票，得票率34.79%，侯康配得票數是8萬2326票，得票率30.90%，柯文哲在故鄉贏侯友宜近1萬票。

新竹縣和苗栗縣客家人口比例最高，是全國最有代表性的客家大縣，相對於桃園市和新竹市閩客混居，藍營未有絕對優勢，竹苗一直挺藍，就連2020年大選蔡英文橫掃817萬選票時，竹苗兩縣是少數韓國瑜得票數居多數的縣市，新竹縣部分，柯文哲、吳欣盈得票數達12萬0985票，得票率為35.55%，值得一提的是吳欣盈叔叔吳東昇曾在竹縣擔任過區域立委，新竹縣市在縣市分治前，同屬於新竹縣，兩地至今仍是同一生活圈，賴清德、蕭美琴得票數是9萬3309票，得票率為27.42%，侯友宜、趙少康得票數是12萬6016票，得票率37.03%，柯和侯差距不到1萬票，民眾黨在竹縣還沒有提名區域立委候選人，但總統選舉得票數逼近藍營。

新竹縣治竹北市近年來因為竹科人口外溢，人口高達21萬餘人，外來人口多、且年輕人居多，不再是傳統客家庄，加上民進黨籍的鄭朝方擔任市長，柯盈配勇奪第一，得票數4萬5955票，得票率為38.33%，賴蕭配得票數為3萬7154票，得票率30.99% 居次，侯康淪為老三，得票數3萬6780票，得票率30.68%，國民黨繼市長選舉敗選，再度於竹北選戰失利。

苗栗縣雖是全國唯一全縣都是客家文化重點區的縣市，但其實海線的竹南、後龍、通霄和苑裡4個鎮是閩南人居多，尤其是通霄和苑裡一向是綠營重鎮，賴蕭配也在這兩個鎮拿第一，柯盈配在苗縣得票數是9萬5637票，得票率30.01%，賴蕭配得票數是9萬1798票，得票率為28.81%，侯康配得票數為13萬1230票，得票率達41.18%，苗栗和花蓮、台東同為本島侯康配得票破4成的縣市。然而柯盈配也拿3成，讓藍軍無法大幅拉開與賴蕭的差距 。

綠軍選將深耕 藍營輕忽被攻破

客家基本法強調，客家人指具有客家血緣或客家淵源，且自我認同為客家人者，客家族群就是客家人所組成之群體。從中華民國總統民選以來，前總統李登輝、陳水扁都曾經稱有「客家血緣」，李是福建永定客、扁是詔安客，馬英九也去通霄馬家庄祭祖，表示具客家淵源，蔡英文父親有客家血統，選戰中更打出「客家妹」，這次三位總統候選人都沒有表示具有客家血緣或客家淵源，且自我認同是客家人者，只有柯文哲出身新竹，和客家庄有地緣的闗係。

國民黨這次提名嘉義縣出生的侯友宜，希望以其長期本土、草根的形象，扭轉在南部嘉南高屏縣市長期頹勢，但以結果論，侯康配在南部還是大敗，賴清德本命區台南，強勢的得票率過半，反而侯長期慣用閩南語，讓許多客家選民產生語言上的隔閡。

賴清德從2019年挑戰蔡英文，參加民進黨黨內總統初選後，就部署參選總統，他也在近幾年勤學客家話，他學的是偏海陸腔的客家話，台灣的客家語言主要有五大腔調，四縣、海陸、大埔、饒平和詔安，賴這次競選主題曲就是「四海大平安」，他肯學肯講客家話，又勤跑客家庄，終於扭轉艱困戰區。雖然得票數、得票率不高，但不至於失分太多。

地方派系宿怨 綠營在客庄插旗

苗栗縣前縣長徐耀昌因為挺郭台銘參選總統，砲轟侯友宜、退出國民黨，在郭不參選後，他在選前發千字文，感謝民進黨政府對苗栗財政伸出援手，客家大縣政治領袖近年來轉向綠營的以前新竹縣長鄭永金為例，他與邱鏡淳是長期政治對手，鄭擔任兩屆縣長後，邱鏡淳接任，兩人政治宿怨，鄭在2014年以無黨籍回鍋參選縣長，獲得綠營支持，雖然選輸，但他兒子鄭朝方加入民進黨，也在2022年選上竹北市長，也為民進黨逐漸擴大在新竹縣的影響力。

徐耀昌和前縣長劉政鴻也是長期競爭，他在臉書發文不滿接任縣長時財政困窘，當時的國民黨執政未鼎力協助，反而長年為敵的民進黨政府，在蘇貞昌擔任行政院長時大力援助，認為苗栗欠民進黨一個人情，他在選前發文，多少也影響部分選票流向。

客家選票泛指客家族群的投票傾向，我國選舉投票行為研究，指出選民的投票行為取向，主要是候選人取向、政見取向和政黨取向。以結果論，侯康配未能在桃竹竹苗大勝，「南票北補」的盤算可說是完全失敗，也是國民黨的一大警訊，民眾黨在桃竹竹苗得票不低，2026年地方選舉，白營若繼續維持強勢，藍、白相爭，台灣地方政治版圖可能改寫。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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