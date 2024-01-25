污七八糟的總統選舉終於結束了，各路人馬雖然哭笑不一，但其中最難堪的應該是郭台銘先生了。

郭台銘堪稱是個不錯的人才，多年前我就公開建議他出來選總統，他未出來，我想生意人對政治可能沒什麼興趣。但後來的總統選舉中他卻表現出興趣超強，幾度跟國民黨搞得火熱，但又幾度跟國民黨仇人相見。最後決定自行連署參選。財大氣粗，連署過關，取得參選資格，但又與柯P搞在一起，最終給人的感覺是不知道他在想什麼？似乎想在藍白合中，取得一杯羹，但卻不可得，只好灰頭土臉的退出選舉。

他在這次選舉中一無所得，所得的只是現在公車廣告上還留有他英俊的身影，一些幫助連署的人，因賄選可能有牢獄之災。我寫這些話，不是在嘲笑郭台銘先生，而是認為他是個人才，也是個充滿熱血的男子漢。所以我要給他一些愛心建議。

話說無人不知、無人不曉的蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2011年10月5日下午三點在加州寓所胰臟癌病逝，享年56歲。病逝前在病榻上說：「世人所羨慕的好名聲及財富我都有了，但這些現在對我都毫無意義了。」美國總統是誰？中國國家主席是誰？可能很多人並不知道，但賈伯斯的大名卻無人不曉的！他曾七次榮登時代雜誌封面。逝世時留有遺產250億美元，他的遺孀說擁有巨額財產是種罪惡，她要全捐出來。

郭台銘先生根據富比士2023年富豪榜的資訊，他的財產超過74億美元，雖不及賈伯斯的三分之一，但已相當可觀，他曾好幾年是全台富豪中排行的首富。這樣的財富令人羨慕，也是郭台銘引以自豪的事，說起話來聲調高昂，常被人誤解是財大氣粗的人。郭台銘先生1950年10月18日生，現73歲，雖比我這位85歲的老先生年輕一輪，但也即將垂垂老矣，世間日子還能有多少呢？賈伯斯病榻上所言：「世人所羨慕的好名聲及財富我都有了，但這些現在對我都毫無意義了！」難道不也是郭台銘先生應該深思的嗎？

那麼在剩下不多的日子裡，郭台銘先生，真的應該要好好思考一下，究竟要做些甚麼呢？我給郭台銘先生的建議是四個字：「人去愛留」人無論如何保健，生命總有結束之時，人能留下什麼呢？不是金錢財富地位，而是「愛」所以無論是郭台銘或王台銘，大家在有生之年，一定要在世間留下「愛」，這樣的人生才能永垂不朽，總統或首富，又能算得了什麼呢？

我這篇短文，好像是針對郭台銘先生，其實我是借他剛參選總統這件事的熱度，來告訴大家「人去愛留」的大道理。當我們都能如此做的時候，世界就會變得更美好，自己的人生才能像走在花園裡一樣。

關於「人去愛留」我曾經多次為文，日後還會寫這方面的文章，希望能喚醒同胞們，努力打開心中愛的大門，利人益己！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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