《渥太華條約》是國際地雷禁止條約，兩岸都不是簽約成員，但這不防礙任何法院引用該條約，審判任何使用地雷的人員。

民進黨為了幫美國軍火商清庫存，買了全世界沒有人要買的火山佈雷車14部，還吹牛說可以快速佈雷，阻止解放軍登陸或進攻城市，但民進黨不敢跟台灣人說實話，解放軍有全世界規模最大的空中突擊部隊，可以輕易越過海濱，攻灘頭作戰已非傳統的海軍陸戰隊，佈雷車不管火山或水山都擋不了。

如果佈雷在台北市內外，非但阻擋不了解放軍的空中轟炸，更會使台北市民踩雷而死傷慘重。如果兩岸開戰如美國CSIS兵推結果，一個星期內台灣軍隊不論海陸空，會全部陣亡殆盡。連趙少康主張的「源頭打擊」能力，在第一時間就無濟於事，城市佈雷就等於自我封鎖。

一旦戰爭結束，所有決定購買使用佈雷的相關人員，不論是文職或武職，都將面臨《渥太華條約》的審判。這種國際法的審判，將是無期徒刑的重刑，那些購買火山佈雷車的相關人員，自己心裡先有個底吧！

（作者為前立委）

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