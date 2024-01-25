對於民眾黨輸掉總統選舉，以及下一屆該如何面對，看不到他們提出檢討結果。更令人訝異的是，選後柯文哲身邊的人說，「侯柯配也不會贏！」甚至，昨天看網路舊節目，竟有年輕知名網紅在選前就認為，「藍白合也不會贏，因為年輕人會改投賴清德」。或許，就在這樣的思維與氛圍之下，藍白要合不合，最終破局，然後他們決定「義無反顧拚一次」。

結果就是：義無反顧輸一次。嗯，如果沒有深刻檢討，並抓出正確發展策略，我認為很可能你們2028，還會再輸一次。

選舉與做政治光靠直覺做判斷的時代已經結束了，選前民眾黨造勢晚會聲勢驚人，開票出來仍是只有兩成五左右選票，就是明證。造勢場面，不管是不是遊覽車載來，都只是一種扭曲的抽樣，無法準確反映選民母群體，但竟然連年輕人都相信了。

「藍白合會讓年輕人跑掉」，也是一種沒有根據的直覺，上一代台灣人都是這樣看選舉，沒想到這一代年輕人依然如此。

更奇怪的是，明明民眾黨標榜科學原則。怎樣才是科學原則？以選情評估來說，當然就是民調。在藍白合破局前，所有這方面的民調都顯示，侯柯配會贏賴蕭配，包括藍白合協商列舉的幾份民調，以及民眾黨的內參民調，都是如此。怎麼還會認為，「藍白合會讓年輕人跑票，也不會贏」？

事實上，最不可能贏的組合是三腳督，2024如此，2028亦然。原因：以立委得票率來看，藍綠各有三成三以上的基本盤，剩下頂多三成三游離票，柯文哲若獨立參選總統，是要怎麼贏？

賴清德、盧秀燕、柯文哲，如果2028是這樣的三腳督，或者其他三腳督，柯文哲能得多少選票？絕對不會超過三成三！甚至連2024的兩成五都達不到。

有人說，很多高中生支持柯文哲，因此，4年後有了投票權，他的選票就會增加！問題是：2020，柯文哲的總統選舉支持度就是兩成五了，4年後並沒有成長。原因出在，有些年輕人長大後，改投別人了。

所以說，柯文哲如果真的想當總統，一定要走藍白合的路線，具體做法就是借藍養白，先跟國民黨合作，壯大民眾黨，最後再扳倒民進黨，才能去做柯文哲口中的第三路線。

以現在的選制，民眾黨連一席區域立委都攻不下，要如何經營地方？不能經營地方，要如何累積進軍中央的實力？沒有藍白合，柯文哲絕對當不了總統。

從現在到2028，民眾黨的第一要務就是跟國民黨操練藍白合，先透過大大小小的合作，累積互信，以及合作的機制，再慢慢形成2028立委與總統的初選SOP，才不會火燒屁股了，才又在那邊要合不合。

第一步，就是立法院長選舉。據聞，柯文哲要支持韓國瑜當院長，但民眾黨尚未證實，其實他們當然要支持國民黨的議長候選人，不然要支持誰？如果這一局藍綠都不支持，雖然國民黨也會當選，但就少了藍白合的一次演練機會。

未來在立法院，所有議案與法院，都需要藍白合，以「立法包圍行政」的方式，揭露民進黨政府的施政缺失，並指引更好的方向，而立法院長選舉的合作便是一個好的開始。如果賴清德要組聯合內閣，藍白也須聯合起來跟他談。

柯文哲只有年輕人支持是不夠的，藍白合以後有了中央行政與區域立委席位，可以爭取中老年族群，才有機會當選總統。

真的，不要再義無反顧輸一次了，不好玩吧。

（作者為醫師）

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