恐怕，柯文哲是從2018年，自己操弄開票的方式，靠一邊投票一邊開票，作掉丁守中，嚐到了甜頭，得到靈感。

當年讓自己以3000票之差，以0.5％的可恥差距，連任市長。柯文哲知道，在正常狀況下，他無論如何，不可能選上總統。只有真正打亂台灣選務，讓情勢大亂。讓選舉陷入全面混亂，他才能在混亂中，靠各種詐術與作假，搶走人民的選票。

現在因為柯文哲，黃國昌跟黃珊珊輸不起，整天在嘴作票。嘴作票之低級，之沒有良心，之指鹿為馬，只是更證明了政客的無恥。讓整個社會看不起。難道是指控侯友宜、蔣萬安、盧秀燕、張善政、高虹安作票？

現在看看騙不下去，又在講自己的假民調，不是假民調。然後改口說是選務瑕疵。振振有詞講什麼選務改革。柯文哲自己在2018年的連任選舉，才是應該被改革的對象。

面對社會對他們的不齒。他們又繼續轉移焦點，喊要通訊投票，不在籍投票，網路投票。但是，這些非傳統投票方式，正是更容易造成選舉更大爭議的方式。要網路投票，搞笑嗎？是要讓駭客幫政客作票？

要通訊投票，如何確保不發生，在美國實際發生的作弊方式？又要如何確保通訊投票過程，會全程保密？這對操作賄選，會不會太方便了？

賄選者可以親眼看到，選民在選票上勾選自己，然後密封，寄出。每一張票都可以被控制。所以，你是想幫助買票者買票嗎？是幼稚還是惡意？才會講網路投票跟通訊投票。

而不在籍投票，就先不說境外投票的實務困難了。光是台灣島內的不在籍投票，複雜程度就爆表。同時，瑕疵會更多，更方便作票。到時候，人人都可以找藉口喊作票。開票要開三、四天。

現場開出的選舉結果，會被兩天以後寄回來的選票改變？選舉人名冊、選票寄送、事後查核，都會更加複雜萬倍。

投票前，要找一個投票所，登記不在籍投票。一個人改變投票所，就會影響兩個投票所的選舉人名冊，要調整。原來的投票所，可能有不同的選民，選擇在不同地方投票。

比如，有10％，100個人，選擇在不同的投票所投票。所以，有101個投票所的選舉人名冊會因此改變。但是，這100個人，可未必當天真會去投票。

任何一個投票所，也可能有來自全台各地17000個投票所的選民投票。所以相應的市長、議員、立委、總統、村長、里長選票，要提前在投票日前寄送到。這使選票要比現在更早，集中寄送到投票所。原投票所，再分別寄送到個各自選擇的投票所。全台17000多個投票所，都會發生這種變動。一個投票所，可以有幾時甚至上百個不同選區的選票。

選前，空白選票要被寄到。選後，投票過後的選票，要分別寄回不同的投票所，以完成驗證。這種複雜度，你不覺得害怕？我們不再能在投票結束內，幾個小時就知道結果。並且，若有瑕疵，也很容易在事後檢查出來。真的作票，也很難不留證據。

台灣投票率7成上下，並不低。故意選務複雜化，只是給輸不起，跟想作票者各種機會。任何稍微有常識給道德底線的人，都不會以改變選務，來替自己遮羞。台灣更不容許那幫，整日說謊詐騙的無良政客，禍害台灣。讓台灣無限沉淪，換來不學無術，無品無行政客的無上榮華富貴。

柯文哲想把選務複雜化，好讓自己取利，休想。

（作者為作家）

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