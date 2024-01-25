賴清德當選總統，民進黨至少繼續執政4年，兩岸關係與台海安全令人悲觀，但在美中共管下，尚在可控制範圍內。但是，美國前總統川普重返白宮似乎銳不可當，哈佛大學教授艾利森警告，川普正在重塑地緣政治，世界主要國家開始布局避險。如何面對「賴清德+川普」最糟情境，將是北京與台灣須面對的挑戰。

川普若贏 全球要避險

川普24日在新罕布什爾州初選大勝對手海利，她雖堅持不退出賽局，但川拜11月再次對決大概已成定局。去年12月蓋洛普民調顯示，拜登支持率剩39%，川普奪回政權的可能性水漲船高，全球都密切關注這個可能顛覆世界政治與經濟秩序的發展，並思考因應對策。

美國外交政策的特質就是兩黨共識、延續性，但在「美國優先」、「讓美國再偉大」的堅強信念下，川普更靠近「孤立主義」，與拜登的理念分道揚鑣。拜登政府強調的民主自由價值，建構全球民主聯盟對抗威權的訴求，將被利益與「交易式」外交取代。

以烏克蘭戰爭為例，陷於苦戰並處於下風的俄羅斯總統普丁會認為，若川普及共和黨政府拒絕援助烏克蘭，將是俄羅斯扭轉戰局的絕佳機會；對烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）將是災難一場，川普在2019年時曾表示，「我根本不鳥NATO」，全力援助烏克蘭的北約國家，現在必須考慮如何避險。

在經貿領域，川普的行動可能會更激進，2017年川普就職第一天就簽署行政命令，退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）；他不諱言拜登政府積極推動的《印太經濟合作架構》（IPEF），將在他就職第一天宣告死亡，印太國家對IPEF的熱衷程度因而大幅降低。

去年11月IPEF談判失敗，未能在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議繳出成績單，美國負責談判的副貿易代表畢昂奇將離職，IPEF恐怕難以為繼。同步進行的台美「21世紀貿易倡議」已完成初步協定，但後續恐怕要等美國大選明朗後才有實質意義，否則很可能是做白工。

美國標榜以規則為基礎的貿易秩序，但在川普心目中沒有所謂的自由貿易，他公開宣示自己是「關稅人」，保證將對所有國家的進口課徵全面性的10%關稅，任何對美國產品課徵高關稅的國家將遭同等待遇。台灣去年對美國貿易順差高達355.42億美元，是18年新高，台灣半導體產品全球稱霸，川普更視為眼中釘，當選後不會放過台灣。

台海危險 無超前部署

《亞洲協會》政策研究院專家丹尼爾指出，「北京真正的夢魘不盡然是賴清德贏得總統選舉，而是賴清德與川普雙雙勝選的結合」。事實上，無論北京或台北對川普捲土重來都必須重新思考、檢討因應策略。

川普揚言，要消除在所有重要領域對中國的依賴，包括電子、鋼鐵及醫藥等，美中貿易、科技、軍事、外交戰的全方位戰略競爭不但將持續，更會擴大。此外，共和黨極端反中意識形態也將加深彼此敵意，美中關係惡化對台灣絕對不是好消息。

拜登總統面對媒體詢問時，4度脫口而出若中共侵略台灣，美國將會出兵干預，無論這是否代表美國既定政策，拜登潛意識認定美國應該馳援台灣。川普面對同樣問題時總是一味迴避，更以台灣奪取美國半導體事業來搪塞，強烈反射出川普的美國利益至上的心態，在他的心目中，台灣不過「筆尖大」，不值得美國出兵保護。

《紐約時報》日前報導，中共以強大軍力對台灣提出強硬主張，美國內部對國際事務的看法卻更趨分裂，使台灣對華府的意圖充滿了矛盾與疑惑，這類疑慮可能讓台灣落入險境。川普可能回鍋就驗證了《紐約時報》的預警，更將加劇台灣人民的不安。

2024是「危險之年」，民進黨曾對川普及共和黨懷有憧憬，假如依然故我，台灣很可能陷入川普暴風核心；令人憂慮的是，賴清德與民進黨對川普這隻灰犀牛懵然無知，更沒有任何超前部署。