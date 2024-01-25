民進黨排名第16的不分區立委陳俊翰，雖則未能順利選上，但卻是此次各黨不分區立委中唯一以殘障者入列的，這也可以看出，民進黨的不分區立委提名儘管因人選問題，備受訾議，卻也是最關心殘障者福祉，也對殘障者的能力最表肯定的，無論如何，都該加以稱讚。

當然，以陳俊翰本身的重度傷殘而言，可想而知的，欲在眾多立委當中有若何傑出的表現，相對來說，一定是非常困難的，而且恐怕也難免需要旁人提供給他更多的協助，才能克盡其職。

不過，顯然陳俊翰對自己的智慧、學識及能力，都是具備有充分信心的，而他在律師界的傑出表現，也都證明了這點；民進黨雖只將其排序於第16位，當然也不盡然是為搏取虛名而已，而是也對陳俊翰的表現深加肯定。陳俊翰具有充分的自信，而民進黨又對他的表現極度肯定，陳俊翰所缺的，其實只是一個「機會」。

「機會」二字，其實也是大多數殘障者內心最大的隱痛，身為同病相憐的殘障者，這種空有寶劍，卻「拔劍四顧心茫茫」的惶恐，才是殘障者最大的惡夢。

常聽人家說，照顧殘障者，是不需要給他魚的，應該給他一柄釣竿，讓他學得釣魚的技術，未來就可以自食其力，無待於外求，而有源源不絕的漁穫了。這話講得相當冠冕堂皇，也未必沒有道理。但是，他們卻忽略了一個最現實的問題，那就是，釣竿已備妥，釣餌已齊具，技術也不在話下，但是，殘障者卻是該到哪裡去釣魚呢？漁場究竟在什麼地方？有誰願意提供魚量較多、漁場較大的所在，讓具備了知識能力的殘障者，能夠信心滿滿地大展其長才？

陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），自小即身癱瘓，後來又經歷火災，導致雙腿截肢，全身僅眼、嘴及手指末端能動而已；但他並未因而喪志，反而奮勵自勉，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，且放棄外國的高薪，願意回國服務。這是一個相當勵志的故事，當然，也不無可能成為催情、造勢的工具；但是，重點並不在於旁人想利用陳俊翰達成怎樣的政治目的，而是陳俊翰對自身猶有怎樣的期許。

陳俊翰已是執業的律師、會計師，這在常人來說，已是難得的、眾所誇耀的成就了，對殘障者而言，更是百萬中難得一見的成功實例。依他的情況而言，可以說已經是衣食不但無憂，而且可以綽綽有餘的了。

常人對殘障者的看法，大抵都是「只要能無求、無仰賴於他人」，就是阿彌陀佛、善莫大焉的了。但是，這真的只是殘障者唯一的訴求嗎？

尋常人可以有精進向上、奮發圖強的鴻鵠之志，而且也能獲得各種來自各方的肯定與鼓舞；殘障者其實也是尋常人，只是在形軀上有所欠缺而已，卻往往就被限定於一個「衣食無憂」的範圍之中，這應該也是陳俊翰在網紅節目成為被揶揄、嘲弄的對象，最根深柢固的原因。

大丈夫所學何事？所為何事？一方小小的魚塘，就應該將殘障者框限於其間，而不允許其面向廣漠的天空、浩瀚的海洋，任其魚躍鳶飛嗎？

民進黨甄選陳俊翰入不分區，當然有其政治性的考量，或許也不無作作樣子的用心，政治本來就是如此複雜，倒也不必深究；但是，至少民進黨還願意做出個樣子，給予陳俊翰一個「機會」，而其他的國民、民眾兩黨，是連樣子都不肯做，索性就當做沒這回事般了，就殘障者而言，點點滴滴，豈不是皆在心頭？

據衛福部統計，全台灣領有身心障礙手冊的約有120萬人，不是身罹此疾的人，是永遠不會知道殘障者的苦處的，民進黨心中還知道有這樣的120萬人存在，也難怪其總是能在重要的選戰中，斬將搴旗，獲得勝績了。

我與陳俊翰的政治觀點不同，但對他出馬參政的用心，卻是感同身受的。殘障者最最迫切需要的，其實不見得自己「應該如何」的問題，而是「可以如何」的問題。應該，是操之在己的；可以，則往往是非仰賴於他人不可。機會，永遠不是「應該」就能有的，而是誰「可以」提供的。

陳俊翰「應該」做的，他都做到了，這正是他優異的表現；民進黨提供了「機會」，更讓他「可以」有進一步發揮的天地，儘管事未圓成，卻是一個好的開始，值得後續的期待。但是，其他殘障者的「機會」，究竟在哪裡呢？這真的讓人茫然了。

（作者為台灣師範大學國文學系退休教授）