2024大選，賴清德以四成得票率勝選，這是脆弱的「相對多數」。選舉是人民權力的委託，選民雖不見得（也不可能）認同候選人的每一項政見，但既然投下這一票，就代表概括式的授權。從這個角度看，2024建立了下列的台灣「六成共識」：

第一項共識，「兩岸同屬中華民國」。侯友宜主張「合乎憲法的九二共識」，也就是一中各表；柯文哲承認修法前，「大陸地區是中華民國領土」。六成台灣人民投給侯友宜與柯文哲，就是概括授權現狀下「兩岸非國與國關係」，台獨已是社會少數。

第二項共識，侯友宜與柯文哲都主張「核電延役」，這也得到了多數民意的授權。至於高階核廢料，侯友宜主張「打到地底下」，趙少康說「美國怎麼處理台灣就怎麼處理」，柯文哲認為「長期處理的確有困難，但是40年內是可以處理」（意指先放在乾式貯存場）。要追根究柢，三人的答案都還可以挑毛病，但不讓核電延役，毛病更大。

第三項共識，是還中天一個公道。侯友宜說「當選把NCC打掉重練，把中天的公平正義找回來」，柯文哲說「民進黨一邊紀念鄭南榕，一邊關中天，精神分裂」。投給侯柯的六成民意，不見得都同意中天的言論，但是認可「保障中天的言論自由」，民主的價值總是能得到最後的勝利。

第四項，則是「百分之百」的台灣共識：不僅侯、柯都譴責「卡管案」，就連賴清德都撇清「管中閔能就任台大校長，是他擔任行政院長時核定的」。侯、柯、賴都認為管中閔應就任台大校長，台灣社會已經論定，「卡管」是錯的。

上述共識證明人民的眼睛是雪亮的，多數民意不認同民進黨的施政，賴清德勝選不在民進黨有多了不起，而在在野不團結。

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