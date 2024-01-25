這回國會改選，政黨席次分配呈兩大一小，由於三黨不過半，未免讓人憂心國會運作是否能順暢，眾人此刻把焦點放在正副院長的推選。從陳水扁到柯文哲，儘管首長未能掌控議會，預算還是照過、政府繼續運作，頂多是有志難伸、政績乏善可陳；經過高度妥協的結果，不是競相加掛，再不就是面目全非。

就國家定位的光譜而言，藍白綠呈光譜分布；然而，為了因應大選，候選人不約而同刻意淡化而有相當程度的聚合，因此，傳統的統獨恐難理解政黨認同，特別是「天然獨」、「小草」。此外，由於總統選舉採用多數，很難發展為兩大陣營的政黨體系，當下三黨的競合恰似戰略三角，邏輯上有八種可能的關係。

由原點出發，如果想要打破彼此相互敵視的態勢、避免兩面作戰的窘態，必須聯合次要敵人、打擊主要敵人，複製當年老美結合老共對抗蘇聯的思維。那麼，國民黨虛位以待的「韓江配」、加碼的國會改革方案是合理的思考，也合乎在野黨立法結盟制衡行政專斷的期待。不過，白營唯恐被虛無化，對於這頂花轎戒慎小心。

相較於喬太守亂點鴛鴦譜的藍白「韓昌配」，也有綠白「游珊配」聲音，現任院長游錫堃更高談闊論「小黨當議長是民主常態」，民眾黨身價一時水漲船高，但民進黨「永遠的總召」柯建銘趕緊跳出來嘲諷民眾黨8席「無用論」。從民眾黨擴張的角度來看，結合民進黨裂解國民黨，未嘗不是為兩年後的九合一選舉鋪路。

民眾黨左右逢源，甚至於還有「院長游錫堃、副院長江啟臣」的分裂投票傳言，卻未必高枕無憂，關鍵在於不管議題合作、召委禮讓、拉夫入閣，時代力量被民進黨裂解的殷鑑不遠。話又說回來，藍綠為了防止民眾黨坐大，特別是柯文哲4年後勢必捲土重來，何不聯手夾殺，重演當年阻斷親民黨及台聯黨成長戲碼？

民進黨既然具有行政資源，當然可在立院占有戰略要津，也就是選擇性對藍白釋出善意，讓在野黨爭寵；相較之下，國民黨雖是國會最大黨，沒有討價還價的籌碼，拉攏藍綠或弄狗相咬力有未逮。果真面對重大危機，賴清德或許才有籌組大聯合政府或戰爭內閣的正當性，好聽是共赴國難，民進黨其實享齊人之福。

大選結束兩周，藍綠即使再怎麼心不甘情不願，光是國會龍頭改選，民眾黨的動向一直是熱門話題，檯面下的合縱連橫可能超乎一般人想像。不管是曹魏、蜀漢、孫吳，還是美蘇中的想像，端賴安內攘外，民進黨百工百業大小肉粽串綁樁，民眾黨善於直銷，動見觀瞻的是國民黨內部直營、加盟、團購的整合。

大選結果大致反映選民心態，亦即討厭民進黨不代表喜歡國民黨，也未必鍾情民眾黨。選民彷彿茫茫政黨市場大海中的小舟，政黨重組是否終於塵埃落定、政黨認同脫鉤是否繼續發酵，端賴新政府的表現及在野黨的監督，更重要的是政黨理念。行銷通路、包裝宣傳是一回事，董事會年輕化或換董事長也沒有用，要是沒有薄利多銷的大色貨，至少要有利潤高的獨家淺貨。