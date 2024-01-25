國民黨立法院黨團總召改選在即，將由賴士葆、傅萁這兩位資深立委競爭藍營的新國會黨鞭之職；值此國民黨重返立法院最大黨後的關鍵時期，黨鞭的謀略與表現至關緊要，賴、傅二人誰將擔此重責大任，備受全黨期待與社會矚目。

賴、傅二人都是練達圓融、嫻熟立法與議事運作的國民黨資深立委，也各有其長處或不足之處：賴比傅更資深，傅則比賴更年輕；賴有大學教授背景，傅則有曾任縣長的地方經驗；賴老成穩重，傅則有戰力、企圖心強。

平心而論，如果由賴士葆擔任總召，國民黨在立法院會有怎麼樣的表現，應該比較預料得出來，但若換成傅萁，可能的變化就有更多的想像。也因此賴士葆至今並未表達任何對未來黨鞭的政見，一切以求穩為上、按部就班；而傅萁則展現出強烈的企圖心與積極性，宣示要把民進黨過去8年的弊端都揭發出來，以及今年內完成國會改革的陽光法案。

新科立委徐巧芯說，2024年國會需要的是戰鬥黨團，要把監督力道拉到最強，她支持的是「哪位最能抗衡現在的民進黨，發揮監督力道」。前立委郭正亮分析，韓國瑜當選院長後，他的對手是超級奸詐的民進黨黨團總召「千年老狐狸」柯建銘，國民黨總召「不能太老實，要對法案和預算熟悉、政治能力強，最好的人選是像傅萁這樣的人」。

非常時期必須用非常之人，才能建非常之功，其實不需要唱高調，誰能夠有效克制住綠營「永遠的總召」柯建銘，才是國民黨當前最需要的戰將；而無論最後誰出線擔此重任，相信他也絕對能全力以赴、為所應為。