隨著立法院開議日期逐漸逼近，藍白究竟在立法院長合不合作，又或只是法案合作，成為大家關心的議題。筆者必須鄭重提醒民眾黨，如果院長選舉藍白不合作，讓民進黨繼續連任立法院院長，則藍白未來的法案合作勢必成為空言！

簡單來說，我國的立法院長並不只是一個儀式性的會議主席，更具有安排法案審議順序，行使院會警察權，決定是否表決，主持朝野協商等實質的權力。試問，如民進黨連任立法院長，未來即使藍白在特定法案進行合作（例如近日兩黨提出的不在籍投票或國會調查權修法等），若院長在排定朝野協商時，遲遲不將該法案排入協商議程；又或是雖然排入協商議程，但遲遲不做成結論並排入院會審議；或是雖排入院會審議，但不進行表決；或是雖排定表決議程，但面對民進黨團的抗爭，完全不動用警察權予以排除，試問國民黨及民眾黨又有何辦法可以制衡院長濫權？

實則，我國國會長久以來的問題，就是欠缺獨立形成法案之能力。大部分的國會議員均將精力耗費在選民服務，希望選民在個別案件的處理上能獲得行政機關妥適的處理，而無法真正秉其專業，提出法案，用以監督政府或促進民生。

此外，由於國會調查權的不足，行政機關得以透過各種方式抵制立法機關的文件調閱權，導致立法委員無法實質揭發弊案，只能透過質詢、記者會或預算審查等方式，間接對行政機關施壓。此即有賴國民黨及民眾黨攜手合作，修正《立法院議事規則》、《立法院職權行使法》等法規，明確賦予國會調查權，並對於抵制的官員課予藐視國會、偽證罪等罪責，才能有效制衡、監督行政權。

關於人事同意權的行使，也是藍白合未來合作重中之重。今年8月考試委員即將任期屆滿，必須由立法院重新行使同意權。今年10月，也將有7位大法官（包括司法院院長及副院長）任期屆滿，立法院如何強化同意權的審查密度，有賴國民黨及民眾黨進一步協商。尤須提醒的是，大法官得以審查立法院法案之合憲性，如何透過同意權行使程序，避免賴清德持續蔡英文「非綠不提」的提名策略，都有賴國民黨及民眾黨的集體智慧。

最後，筆者還是必須強調，有效制衡綠營施政的第一步，就是搶下立法院長這座山頭。失去院長寶座，也就失去了法案主導權，未來在法案審查或是同意權行使，乃至於監督行政權，都將流於空言。如果這仗藍白無法同心，就證明民眾黨其實就是民進黨的側翼，之前所謂「下架民進黨」都只是希望獲得政黨補助金的話術。只是不知道柯文哲的支持者會不會醒悟？

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）