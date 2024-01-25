史上爭議最大的國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，完成中天關台、護航鏡電視上架兩大任務後，眼見國會保護雨傘沒了，自行宣布不續任要回大學教書。陳耀祥倉皇落跑前，再拉一把違法入主中嘉的三立電視，善盡執政黨「媒體東廠」職責，士大夫之無恥，莫此為甚！

接任NCC主委時，總統府外洩資料點出前行政院長蘇貞昌交付陳耀祥關中天新聞台的任務，陳耀祥雖否認並強調NCC獨立運作，上任後果然矢命達成傳聞任務，粗暴關掉中天。中天遭關台主要依據是違規裁罰件數太多，一共有21次，但中天興訟至今已取得10案、15次勝訴，創行政訴訟罕見的紀錄，「法學博士」陳耀祥難道一點愧疚都沒有？

完成院長任務後，立委陳椒華大爆吹哨者錄音檔，指陳耀祥接獲「總統旨意」，執行英系要角洪耀福交辦任務，要通過鏡電視執照案，蘇貞昌也要求盡快配合。陳耀祥一樣否認被交付任務，但旋即全力護航通過鏡電視審查案，完全無視在野立委抗議，強勢護送鏡電視上架。

陳耀祥此生何其有幸當大官，長官交付任務自是使命必達。何況有民進黨一黨獨大的庇護，原本應是獨立機關的NCC，反而成了「媒體東廠」，只要百分百完成執政黨旨意，恣意而為奈我何？因此對強力監督政府的中天新聞台關之而後快；鏡電視在大選期間違規製作政論節目「大選鏡來講」，當然也就無所謂了。

為保仕途順遂，陳耀祥執行違規裁罰不問是非只看顏色。當中天新聞報導「三市長（侯友宜、盧秀燕、韓國瑜）合體，天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，立即認定怪力亂神，依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元。對同樣曾經出現類似「鳳凰展翅雲」報導的三立與民視，視而不見，免罰。

中天「鳳凰展翅雲」新聞挨罰是經典案例，台北高等行政法院審理時，直指NCC諮詢會議多數委員認為此案不需裁罰，而NCC根本沒有說明為什麼不採多數委員意見，只片段擷取另4名委員意見就認定中天違法逕行裁罰，經發回北院更審中天勝訴，免罰確定。

NCC外部廣電節目廣告諮詢會議共有16名委員，審查中天「鳳凰展翅雲」新聞時，9人建議「發函改進」，3人建議「不予處理」，只有4人認為違法，最後決議「發函改進」。NCC為何不採多數諮詢委員決議？理由只有一個，陳耀祥就是要罰死中天、罰到關台，事實也證明他做到了！

陳耀祥之所以肆無忌憚，勇於完成長官交付任務，因立法院有過半民進黨立委撐腰，他不只不必擔心被在野黨立委質詢，不開心還可以回嘴。只是這般唯我獨尊的情景不復在，如今國會三黨不過半，最大在野黨又是國民黨，陳耀祥自然準備溜之大吉。

陳耀祥落跑前的最後傑作，不忘善盡「媒體東廠」職責，針對三立大股東違反規定買入中嘉數位上層股權案，即使已踩到媒體壟斷紅線，NCC卻只罰中嘉1440萬元、三立免罰。如此一再違反學術良知的處分，陳耀祥未來站在講台授課時，不知要如何面對台下求知若渴卻一臉狐疑的學生？

（作者為大學教師）