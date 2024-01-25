賴清德以4成得票率當選總統，立法院在野黨席次超過6成，地方縣市長國民黨籍者占2/3，接下來台灣的政局將會如何？這不只關乎民主發展，也深刻影響國家前途與人民福祉。值此之際，從書中找答案，建議賴總統要看4本書。

第1本是美國國家科學院院士、名著《槍炮、病菌與鋼鐵》作者賈德．戴蒙所寫的《動盪：國家如何化解危局、成功轉型？》。書中以7個國家（芬蘭、日本、智利、印尼、德國、澳洲和美國）所遭逢的3大類危局：突發的內憂、外患和漸進型隱憂，分析小蝦米芬蘭如何面對大鯨魚蘇聯的入侵、日本遭受美國培里將軍侵門踏戶的面對、德國新世代如何與犯下納粹暴行的上一代進行和解、智利皮諾契特總統的極權政體等，對照分析各國的行動策略與結果，並以此檢視當前的世局出路。歷史的傷口太沉痛，卻是指引未來方向的明燈。尤其其中芬蘭的例子，夾處在兩大國之間，地緣政治與台灣類似，如何自處是台灣未來定位的重要參考。

第二本是哥倫比亞大學商學院所長亞當．賈林斯基與賓州大學華頓商學院教授雅各．索爾所著的《自由與干預：搞好經濟就手握權力，借鏡自由市場的歷史、擘劃經濟的未來》。這書強調「國之興亡，必有經濟」，在自由市場與政府干預之間，從來不是平行線與二分法，自由市場如何避免週期性失靈，政策如何指導產業政策？在台灣經濟景氣不振、向下沉淪之際，正期待新政府有所新作為，因應世界經濟變局，救救台灣經濟。

第三本是來自亞當．賈林斯基與莫里斯．史威瑟兩位教授合著的《朋友與敵人：哥倫比亞大學╳華頓商學院聯手，教你掌握合作與競爭之間的張力，當更好的盟友與更令人敬畏的對手》。這書在說競爭與合作不是二選一，掌握敵友關係的正確平衡，才能在談判等場合，為自己創造有利環境！

美國、中國、民進黨、新潮流、國民黨、民眾黨、軍公教、年輕人，在台灣內外各個族群與勢力間，誰是朋友？誰才是敵人？未來如何相處、合作、競爭，這是國家領導人最重要的事。

第四本是EQ之父丹尼爾．高曼的最新力作《最佳狀態：超越心流，掌握個人持續卓越的情商》，這是《EQ》出版後30年的最新科學，打破過去對情商的所有想像，認為透過專注與「心流」（flow）的全心浸淫狀態，可以讓人們發揮出終極顛峰的表現。這不只是世界級運動員成為比賽勝利的心理關鍵，也可以用來面對人生罕見、難以捉摸的事件時，找出較實際、可實現的目標。這正是重整台灣社會共識的一大溝通法門。

台灣的現況已經夠亂了，但未來還會更亂。值此不安的情緒與想法充斥各個角落之際，需要大家更全神貫注、形成共識、建立行動。就請賴總統「讀書報國」，穩定軍心、復興台灣，尤其就在年度最大的台北國際書展即將到臨之際。

（作者為台北市出版公會理事長）