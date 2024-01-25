選後諾魯斷交，吐瓦魯岌岌可危，美軍維持穿越台海行動，中共軍機繞台全面恢復。美國知名戰略學者任雪麗示警，相較法理台獨，大陸更擔心美國某些人鼓勵甚至逼迫賴清德做出危險的事情，也認為美國國會若推動賴清德以「台灣總統」身分走進白宮，將導致美中之間真正的危機。顯而易見，民進黨「雙少數」地位，並不能帶來兩岸穩定可預期的和平。

轉務實 護兩岸和平

兩岸兵凶戰危的警報遠未解除，從近期的兩個細節中便能一窺前兆：在美國，川普在共和黨初選中獲得壓倒性優勢，他雖然在近期訪談中對台灣採取輕蔑態度，甚至引發「棄台論」疑慮，但眾所周知，一旦川普重返白宮，蓬佩奧、博明等強硬抗中右翼必將班師回朝，若共和黨政府重啟極限施壓的對中策略，台灣在川普眼中是「富貴險中求」的最好賭注，卻可能給台灣人民帶來巨大的災禍。

在台灣，選後民進黨抗中居然變本加厲，圍攻王志安和《賀瓏夜夜秀》，令人感到綠色恐怖之凜冽。已轉變為海外異議人士的前央視記者王志安，選舉期間來台參加《賀瓏夜夜秀》，談及民進黨選舉造勢時，做出不尊重身障者的言行。王志安言行是否適當，輿論自有公評，來台從事活動是否符合觀光目的，法律自有認定。然而，民進黨並未就事論事表達立場，反而上綱上線到指責「中國人對台灣民主說三道四」，再度印證民進黨反中仇中根本無分政權和人民。

盛氣凌人的川普和全力反中的民進黨，很難不讓人對兩岸關係產生極度不安的預感，一旦美台最激進的抗中右翼民粹力量、政治力量再次匯流，後果不堪設想。

即便拜登連任，更弱勢的民主黨政府恐怕也壓不住國會再度抬頭的右翼勢力，美方學者描述的「國會議員架著台灣總統走進白宮」景象，有可能成真。更何況，在拜登重申「不支持台獨」的當下，仍有羅森伯格突然援引聯合國2758決議拋出「台灣地位未定論」等動作，說明民主黨政府內部不乏玩火的動機。

賴清德在選前備受質疑的標籤，無疑是「務實台獨工作者」，以至於後來在對手逼問下，改口「務實工作者」。2024大選結果清晰顯示，6成民意要求務實處理兩岸關係、恢復兩岸和平交流，不認同台獨挑起戰爭，因此，作為新民意產生的新總統，賴清德必須謹記：放棄台獨、轉向務實，做維護兩岸和平的務實工作者，才是真正符合憲政體制與民主原則的做法。

棄台獨 做全民總統

首當其衝的問題，賴清德應認真思考，如何收回或澄清這兩句選舉期間喊得震天響的口號：「民主與專制的選擇」、「信賴台灣與依賴中國的選擇」。6成民意不支持民進黨，足見對賴清德喊出的「兩個選擇」口號不以為然。首先，從選後僅4成支持率的民進黨，變本加厲出征霸凌、煽動民粹的表現來看，多數民意反而是更擔憂民進黨把台灣帶向「綠色專制」；其次，多數民意認同兩岸之間保持經濟、文化連結，以維持台海和平穩定，賴清德難道還要堅持敵對思維，把6成民意視為「依賴中國」的中共同路人嗎？

做全民總統，而非側翼總統，當屬賴清德的憲政責任。只要站穩立場，獲得多數民意的支持，新政府施政才會穩健暢順。否則，權力不穩的賴清德政府更容易被各方操控，屆時國際上的反華右翼，裹挾台灣內部的激進側翼，很容易把賴清德當做工具，在台海升高戰爭的風險。

就職總統之前，賴清德應該做這兩件事：第一，賴清德應鄭重宣示，兩岸政治分歧不應影響民間交流，民進黨政府會區分政權和人民，向對岸人民釋出善意，歡迎兩岸經貿、觀光、教育的交流合作。第二，既然法理台獨根本做不到，賴清德應該對凍結《台獨黨綱》表態，依據中華民國憲政體制，根本不存在建立「台灣共和國」的問題。

棄台獨保務實、做全民總統，才是賴清德該走的路。否則，北京對賴清德的壓力愈大，華府對賴清德的誘惑就愈大，賴清德在美中爭鬥中一旦失足，會把整個台灣帶向萬丈深淵。