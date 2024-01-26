2024總統大選民進黨的賴清德、蕭美琴僅以「4成民意」當選引發外界關注，比起蔡英文總統上一屆獲得5成7選票流失約17個百分點，相較民眾黨柯文哲囊括3成選票，顯現民進黨的支持群眾部分流向白營，外界分析當中原因，民進黨此次大選僅「保底基本盤」，而年輕鐵票區鏽跡斑斑成為檢討主因。

民進黨選後首次中常會檢討年輕人選票流失直指「抖音」媒體，表示為了貼近青年族群不該一律禁止不用，認為黨內長期疏於進入校園與青年互動，更是忽略新媒體科技對其影響，甚至列舉當紅抖音舞蹈「科目三」也不需要禁止。因此，民進黨開始為了籠絡青年再度開啟社群平台的網路大戰，例如創立Threads帳號並以親民、寒暄、搞笑貼文，增加與年輕選民線上交流，但民進黨從抖音轉向Threads似乎也在號召各自支持群眾，在政治正確、柯P小草以及認知作戰的考量上，想以「國產網軍」抗衡「青年抖音」。

中國抖音的政治正確

賴清德因中國抖音的政治背景帶頭抵制作為宣傳工具，由於民進黨認為母公司在中國有國安疑慮，導致黨內同志未曾公開經營抖音，進而鎖定其他社群媒體進行政治行銷，想要「去中國化」而「禁用抖音」才是根本問題。民進黨將抖音陷入國家至上的無限想像，凸顯的是針對中國抖音的政治正確早已無限上綱。

立法委員王定宇甚至公開直指中國抖音因為資訊擁有者為中共將會導致「資安外泄」、簡短視頻淪為錯誤謠言資訊的「散播平台」、掐頭去尾的事實全貌導致「社會問題」等，說穿已將抖音當作認知作戰的黨政媒介，視為中國對台全面資訊轟炸的統戰平台。

柯P小草的青年產地

民眾黨主席柯文哲開設抖音帳戶去年至今迅速累積超過200萬名粉絲，靠著病毒式的強大傳播，加上抖音在台灣已經有600萬的用戶，其影響力不言可喻，無疑成為柯P征服年輕人的媒體神器。導致民進黨企圖將抖音當作認知作戰的媒體平台，也企圖以國家機器全面禁止柯P小草的青年產地。

行政院長陳建仁公開直指威權專制國家常會利用自由民主國家的言論自由，透過媒體社群操弄選舉，抨擊抖音平台上的錯假消息已對人民名譽、社會秩序以及國家安全形成威脅，這次會將中國網軍與柯P小草合理連結，顯然就是針對柯粉在抖音上指控作票的造假影片。

自我展演到認知作戰

國民黨發言人楊智伃認為因為年輕支持者有限，黨部經營主力仍以FB與IG為主，Threads群眾多為介於二十歲到三十歲，某種程度只是同溫層的串流，因此不一定會跟進其他政黨作法。一旦社群媒體遭到特定政黨炒作而極端化，在網路鄉民自我展演的背後，容易被置入政治性的認知作戰。

根據台灣人工智慧實驗室公布抖音在這次選戰中，資訊操弄有明確政黨傾向，民進黨立委沈伯洋認為已經產生資安疑慮，因此不建議民進黨公職跟進使用，考量抖音有定位使用者以及曝光IP風險。

民進黨的「抖音恐慌」病原主要來自「賴清德小勝」，過去年輕鐵票區變成民眾黨小草養殖區，如今只好在社群平台來做群眾極端操作，凸顯的是對於中國抖音的公然介選深表不滿。賴清德將中國抖音去做政治聯想，也在這次總統大選公然抵制不用，選後甚至想以國家機器全面禁止，還將對手宣傳手法一律視為中國認知作戰。

柯文哲在大選期間成為「抖音之王」強勢攻占影音平台，聲量超出賴清德及侯友宜4倍，評價高達7成以上都是正面，民進黨認為有濃厚資訊操弄，但是選舉透過社群平台行銷早已司空見慣，如果使用抖音就被認定中國介選，透過臉書不就等同美國介選的邏輯套路嗎？！

台灣社群平台若要審視必須一視同仁，針對內容才是問題核心，鎖定平台明顯流於射標劃靶，畢竟同一資訊可能同時出現在各大社群，難道要一次性全面禁止所有平台嗎? 如果沒有建立共識機制作為內容審查，專注特定平台打擊錯假訊息，恐怕仍會寄生下個當紅社群而防不勝防。

民進黨的「暗黑網軍產業鏈」連賴清德都曾公開認證，「國家級」側翼早被戲稱「第四軍種」，一場2024總統大選竟讓「國產網軍」懼怕「青年抖音」，甚至動用國家機器法務部調查局成立「認知戰研究中心」壓制，如此敲鑼打鼓鎖定抖音進行全面管制已是司馬昭之心。民進黨如今大動作邀請陸委會、法務部、數位部研議要對國際版抖音全面清算，尤其「境外勢力」勾結「青年小草」採取政治零容忍態度，主要仍是對「中國介選」的品牌操作，擔心未來選舉引起反噬效果。

誰讓民進黨「國產網軍」敗給「青年抖音」? 此次大選「保底基本盤」卻鏽蝕了青年鐵票區，還想重新經營社群平台以此切割成極端化趨勢，顯然是對中國抖音的政治正確無限上綱，主觀認定就是中國對台全面資訊轟炸的統戰平台；透過國家機器想要禁止柯P小草的青年產地，挾其網紅爆料「做票」事件殺雞儆猴；利用政治性的認知作戰打擊異己，而將抖音給「標籤妖魔化」卻無視其他社群平台上的錯假訊息。

賴清德終究無法「解放抖音」，看到柯文哲利用「抖音美學」吸收青年豐沛糧草，如今民進黨將矛頭從內容轉向平台還另起爐灶，反而凸顯網軍與他們的產定還得經過國家認證。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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