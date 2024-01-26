中天對NCC訴訟累積15勝，也驗證過往各界對於NCC喪失獨立性及迫害中天的質疑，並非無矢放的。NCC主委陳耀祥既為法律專業，對於案涉的十件荒唐中天裁罰被撤銷，及導致NCC不備獨立性而為民主之恥的傷害，應知之甚詳，也應該知道理虧，才會表示不再續任。

畢竟，如今民進黨國會成員已不過半，保護傘也被全民用選票拔除。過往護航囂張官員的戲碼應該愈來愈少。

問題是，遲來的正義實在太慢啦！傷害也已造成！尤其，過程中對民間有利的關鍵證據，可能已經消失。當這些證據不存在或因時間經過而模糊時，人民恐怕有冤難伸了！如是，這些損失，該算誰的？又該由誰負責？

雖然52台已轉他人，但是，中天關台既然鬧的沸沸揚揚且名不正、言不順。相較於受害的中天，接手的華視恐怕就不那麼的無辜，也不應理直氣壯的成為回復原狀的障礙。祗是，理論和實務畢竟不同，中天到底能不能取回52台，依舊是長路漫漫！

無論如何，中華民國的民主自由得來不易，我們期待被司法糾正錯誤的NCC回頭是岸，盡速把錯誤裁罰和行政處份的損害和後遣症降到最低，也還給人民「言論自由」和「知」的權利；也讓52台儘速回歸中天！

雖然忠言逆耳，但仍期待新政府能本於良知，依法行政和為民服務。

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