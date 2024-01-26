曾任大陸媒體記者的王志安在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」擔任來賓，訕笑罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引起軒然大波。民進黨趁機大作文章，要賀瓏和節目製作單位道歉，陸委會要罰違規上節目的王志安，賀瓏的前女友也藉機炎上，痛斥賀為魯蛇，貶低人讓自己好過。罕見疾病基金會創辦人陳莉茵受訪時表示，她當初對陳俊翰的參選決定，支持但不贊同，陳俊翰遭歧視霸凌後發聲回擊，她則表示敬意。

平心而論，脫口秀節目本多毒舌派，中外皆然，而政客和影視名人的一舉一動，極易成為脫口秀嘲諷的對象，有心闖蕩政壇和影劇圈的善男信女，必須養成笑罵由人的「素養」！至於脫口秀的觀眾，也需明白，既是秀場，博君一燦，不勞觀眾說三道四。

話說從頭，哈佛大學博士、現任中研院法學所博士後研究員的陳俊翰，當初在接受民進黨邀約出任不分區立委第16名的候選人時，難道沒有運用自己本身的法政專業，分析一下民進黨提名目的何在嗎？民進黨若是衝著陳俊翰的法學專業，那麼，為什麼排在他前面的被提名人，法學專業不如他、法政建樹一概全無？甚至還有演員？陳的排序還不如演員？民進黨若是有心為罕見疾病患者發聲，全面執政8年，為何不做？為何不仿效2012年國民黨提名「罕見疾病天使」楊玉欣的做法，同樣將陳俊翰放在第4名的超級安全名單裡？

君子可欺以其方。惡事做盡的民進黨，哪裡是真心要幫罕見疾病患者爭權益和福利呢？陳俊翰天真，不知政壇險惡，還被民進黨簇擁著去造勢大會亮相，民進黨亮陳俊翰的相，不是他艱苦奮鬥的故事和傲人的學歷，而是他不便的身軀。台灣民眾心裡雪亮，卻不好說，大陸媒體人一眼看穿這般無聊的詭計，痛批的對象是民進黨，陳俊翰不過是被誤擊的副車罷了！

脫口秀主持人和來賓模仿身障言行，固然不妥！最該譴責的其實是民進黨假情假意提名身障人士，利用身障者的天真，博取選民同情，還反轉過來霸凌身障族群的自尊和自信！

民進黨若要反駁筆者的論述，當選的13席不分區立委中的2、3位（如范雲、郭昱晴、莊瑞雄）何妨自行辭職，由陳俊翰替補？如此一來，既能打臉筆者和外界批評，凸顯民進黨愛護罕見疾病患者的偉大愛心，還能日日回擊王志安、夜夜炎上賀瓏呢！

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