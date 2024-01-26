總統大選結束後，台灣最重大的政治事件，無疑是2月1日立法院正副院長的選舉了。外界會把焦點放在立院龍頭之爭，是因為大家都在看，是否總統大選的「藍白合」2.0版會在立院重現？非綠陣營選前「藍白破」，難道至今還吸取不了教訓？還是因為有了第一次教訓，所以現在「日頭赤焱焱，隨人顧性命」。

國民黨在國會取得最大黨優勢，若聯合友好的2席無黨籍，手上共握54票，相較民進黨51票，勝算自然較大。但現實是三黨未過半，給了擁有8席的民眾黨運作空間，不管藍、綠都要看柯P臉色辦事。

外界一定認為，總統大選藍白合不了，國會總有機會合了吧？從選前柯文哲的態度來看確實如此，「討厭民進黨」、「期望政黨輪替」都是柯P喊的，也靠此吸引淺藍、中間選民投柯。如果選後這邏輯沒作廢，當韓國瑜19日登高一呼「韓江配」，並保留與民眾黨合作空間，藍白合2.0似也鐵板釘釘了，但事實似非如此。

首先，民眾黨要展現最大「主體性」，投綠會被說「小綠」，投藍又被說沒主體性，最後可能就是自推人選投自己，但這結果等於廢票，加上若真要實踐柯P所說的「團進團出」，跑票者開除黨籍，結果就是幫了國民黨大忙，也算是另類「藍白合」。

其次，民進黨「永遠的總召」柯建銘表面說「沒用的8席」，似讓外界輕忽綠白不可能合作，但據民眾黨台中市黨部主委江和樹透露，選後民進黨早和柯P談合作，「黨中央確有考慮綠白合」。

所以，外界是要相信民眾黨說的「主體性」呢？還是又一次機關算盡？