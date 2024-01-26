台電財務嚴重惡化，2022年虧損2675億元，2023年經增資、補貼、調漲電價，卻仍虧損1985億元，歷年累計虧損達3820億元。大選揭曉後台電坦承不堪虧損，代理董事長曾文生稱，電價至少要上漲5至6成。行政院緊急規畫增資台電1000億元，以免「資不抵債、淨值為負」的破產厄運，但虧損問題並未解決。

財務黑洞 肇因綠電政策

台電已成為超級財務黑洞，經濟部去年增資1500億元，並動用超收預算貼補500億，再調漲電價11%，等於動用公庫2000億元，全民掏腰包多付11%電費，但仍然虧損近2000億元。台電淨值接近負，銀行已借不到錢，只能仰賴政府補助並調漲電價。台電稱虧損是俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲所致。所謂燃料成本，包括購電與購買發電燃料兩部分，台電卻將成本暴增歸咎俄烏戰爭，而掩蓋購買光電與風電的高昂成本，非常不誠實。

發電燃料成本增加是戰爭災害，無需咎責，但不合理的光、風電成本與錯誤的能源政策是人禍，必須追究真相，釐清責任，不容台電與政客們說謊掩蓋。台電嚴重虧損並非短期問題，若不調整能源政策，不懲罰、解散貪瀆犯罪結構，勢必連年鉅額虧損，政府每年都要增資並補貼虧損，電價也要年年調漲，連動物價上漲。

兩個原因，第一，全球地緣政治愈來愈緊張，前年爆發俄烏戰爭，造成能源價格暴漲，去年爆發以哈衝突，戰火仍在蔓延，可能引爆區域衝突，紅海航運安全備受威脅，昂貴的發電燃料成本成為常態。第二，綠電成本隨著技術進步與規模擴大而下降，但台電收購綠電採固定費率，合約長達20年，綠電成本20年內不會有效降低。

台電收購光、風電的價格極不合理，根據經濟部再生能源躉購費率，陸域風電每度7.4元，離岸風電4.5元，比國際價格高出許多。離岸風電第三階段區塊開發已出現O元競標價，但最初兩個千億元級標案，其中遴選案每度收購價格7.1元，約期20年。光電收購價格在4到5.8元之間高得驚人，綠電買愈多，台電虧愈多。更可議的是，諸如「雲豹」這類民進黨權貴們的公司，8年來打著「綠能」名號吃銅吃鐵，全無顧忌。蔡英文冒進的「非核家園」政策不但造成台電嚴重虧損，更形成貪瀆的犯罪溫床，難怪民怨四起。

貪瀆溫床 新國會要追究

新國會2月1日即將報到，多位國民黨立委宣示推動修正「核子反應器設施管制法」，為核電廠延役問題解套，並喊話民眾黨合作。商總理事長許舒博、工總理事長苗豐強呼籲政府調整能源政策，避免綠能及天然氣拖垮台電發電成本。面對強勢的民進黨，工商界軟性呼籲無用，兩在野黨應聯手強化立法調查權，既然民進黨拒絕恢復特偵組追弊，就由立法院強化調查權與質詢權，發揮「準司法權」功能，如有共識，應推動修憲將審計部改隸立法院，讓立委調查權有老虎牙齒。

台電嚴重虧損所形成的財務黑洞，不只是政府財政負擔及人民納稅血汗錢被糟蹋的問題，更是社會公平正義的問題，不能容許長期存在。眾所周知，台灣貧富差距問題愈來愈嚴重，主計總處調查2022年貧富差距擴大至6.15倍，為2012年以來最嚴重。面對貧富差距擴大，政府有兩個選擇，第一是增加富人稅收，第二是強化社會福利。

近兩年台灣出現奇特現象，稅收成長率高於經濟成長率，2022年GDP成長2.59%，稅收成長13%，2023年GDP成長預估1.42%，稅收估計成長6.5%，兩者背離是關稅與營業稅因通膨而水漲船高之故。稅收成長速度大於經濟成長，代表租稅負擔率上升，但同時期貧富差距擴大，代表稅制對有錢人有利。國營事業的售價實質上是另一種稅收，電價調漲等於加稅。

換言之，在貧富差距擴大、稅制向富人利益傾斜、低薪高物價、薪水階級實質所得降低當下，政府為彌補台電虧損而必須不斷增資、補貼、調漲電價，等於對窮人的二度剝削。