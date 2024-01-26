2021年台灣對大陸出口成長24.8%，佔台灣總出口達42.3%，帶動台灣出口成長29.8%，創造蔡政府執政8年經濟成長最高紀錄6.62%。

至去年，台灣對大陸出口大幅衰退18.1%，佔台灣總出口下挫至35.2%，衝擊台灣出口衰退9.8%，經濟成長預估跌至8年最低1.42%。足見蔡政府8年經濟是：「成也靠大陸，敗也因為大陸」；民進黨念茲在茲的「去中化」，蔡政府執政最後一年證明了是以犧牲台灣的經濟作為代價。

今年元旦蔡總統發表新年談話，她說：「台灣的產業已經直接走向世界，逐漸擺脫『先走進中國、再走向世界』的舊路徑。」不知是哪個幕僚提供給蔡總統的資料，竟然8年了還在睜眼說瞎話。

過去8年間台灣對大陸出口占比從2015年的39.5%攀升至2020年的43.9%，創下歷史最高，對大陸貿易順差亦從657億美元推升到2021、2022年1000億美元的歷史新高。直至去年大陸出口和進口同步衰退，台灣對大陸出口占比才大幅下降，但大陸仍是台灣最重要出口市場，不知所謂的「已經擺脫先走進中國、再走向世界」從何而來。

蔡總統又說：「這八年來我們分散風險、布局全球，相較於2016年，台灣的出口成長超過七成，對歐洲成長超過五成，對新南向國家超過六成，日本超過七成，對美國更是成長超過120%。」殊不知她所拿數字正是在打臉自己。

依照蔡總統的說法，對各地出口成長必須顯著超過台灣出口成長才會產生分散風險的成效，但歐洲、新南向國家和日本三地並未出現此種趨勢，甚至每下愈況，只有美國例外，此是因為2018年美中貿易戰開打，美國對大陸實施懲罰性關稅，台商將部分產能移回台灣，因此擴大對美國出口。

以上種種，說明了蔡政府8年台灣經貿仍是在向大陸傾斜，「去中化」的代價是台灣經濟成長下挫；而在當前全球供應鏈變遷、區域經濟整合興盛的時代，民進黨的「去中化」更讓台灣未來產業發展陷入找不到出路的困境。

「牛津經濟研究院」最近公布〈去全球化的迷失：亞洲的供應鏈在如何改變中〉研究報告，以2018-22年全球中間財(零組件、原材料)的貿易分析，其研究結果有幾項發現，一是全球化供應鏈仍在擴大，所謂近岸(nearshoring)採購並未出現，跨區域採購占比仍在增加；二是中國大陸雖正與美國和日本脫鉤，但在德國、英國、澳洲、巴西等國的進口佔比則有顯著增加。

三是亞洲供應鏈出現越南、印尼、台灣、澳洲、印度、馬來西亞與巴布亞紐幾內亞等多元化熱點，熱點形成原因可分為：具高度精密製造能力、對外國投資提供具吸引力環境如加入自由貿易協定、具豐富天然資源等三大類型，台灣是以半導體成為供應鏈熱點。顯示在快速變遷的全球經濟環境，多國籍企業全球供應鏈管理正從「中國+1」的策略演化為「中國+2,+3」。而不管經濟體的地緣政治立場為何，政策保持「彈性」與在國際供應鏈的「策略性定位」是創造重大經濟利益的主因，例如越南同時參與了美國與中國大陸兩方面的供應鏈而左右逢迎，成為熱點之最。

另外波士頓顧問公司(BCG)本月初的論文指出：由於供應鏈韌性受到關注，各國鼓勵本土製造，區域經濟整合促進供應鏈韌性的功能提升，包括CPTPP、RCEP、EU、USMCA(美墨加協定)等貿易區塊扮演了更重要角色，例如美國〈通膨降低法案〉將運用政府補貼鼓勵「購買美國貨」的政策修正為涵蓋加拿大和墨西哥的「購買北美製造」。

台灣的經濟既不是、也不能只靠半導體產業，更何況半導體產業也在外移。繼續「去中化」讓台灣失去大陸市場，另方面無法加入區域經濟整合，台灣對外投資無法帶動台灣本土出口，加上8年來沒有扶植出新的主力產業，台灣經濟與本土產業何去何從，該請新政府給個答案。

（作者為前經建會主委、前經濟部長）