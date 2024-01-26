三腳督形勢下，柯文哲總統大選排老三，民眾黨奪下8席不分區立委，應了杜甫緬懷諸葛亮的詩句「功蓋三分國，名成八陣圖」！3與8帶著玄機，且聽我說3的形勢與8的力量。8，放平了，穩住了，成了，就是個無限。8，拆開了，兩個O，滾一滾，滾進了黑暗。

美國有位麥塔格特女士，相信念力，20多年前在國際發起「全球念力實驗」，邀請世界各地參加者一起發送一則意念給一個控制得宜、可以觀察的目標，例如，發送給種子、植物、水這類自然物，然後記錄到一些匪夷所思的結果，吸引許多追隨者，開發出以集體念力形成「療癒場」的運動。她用「次原子」能量荷、量子頻率等語彙試圖建構一套科學修辭來解釋人類心念的力量，聲稱念力能穿透物質，影響他人，構成潛藏的能量場。

2008年，她想知道最少要有多少人才能構成一個有效的能量場，經過各種實驗，她發現8個人最恰當，只要參加的人不為自己的私利，都是全心為善助人。她寫成「八的力量」一書推廣這概念，台灣有中文版，民眾黨立院黨團應該人手一冊。

8，在中國文化中也展現種種神秘力量。例如「八陣圖」，始於皇帝，成於姜太公，用於三國。在台灣，民眾喜歡8，手機號碼、商店地址、樓層、車牌，儘量有8，最好連號，發、發、發。

台灣廟會中最為醒目的頭陣是「八家將」，基本成員為甘、柳、范、謝四將軍與春、夏、秋、冬四差使，合稱「八將」，掌善罰惡，操演的陣勢主要內容是擒拿罪犯，前進時手持刑器，擺動雙臂，踏走「虎步」，又稱「八字步」，聲勢威猛。八將雖角色各異，但同心協力，前呼後應。

恰巧，民眾黨在立法院的席次就是8席！這8席能否像八家將一樣，在立法院橫掃利益關說的陋習？回歸議事的清白？「二人同心，其利斷金」，何況8人？重點在於民眾黨8人，能否在立法院投票時同進同出？

開議在即，這8席如何展現「關鍵少數」的力量，持正念，走正路，成大局？讓無數「小草」和「斗內」民眾引領企盼，也事關民眾黨政治前途。

末了，抄康有為賀吳佩孚五十壽旦的詩句送給柯文哲主席：「百歲功名才及半，八方風雨會中州」。此刻，新黨、時力俱往矣，第三勢力靠你撐，柯P千萬要hold住啊！別讓民進黨總召柯建民看不起！柯P選前信誓旦旦，要改變政治生態，民眾都在看，「八駿日行三萬里，穆王何事不重來」（唐朝李商隱的詩，又見三與八），如果失望幾次，民眾就會斷捨離了！

黃葉已飄落，綠營正管弦，天意憐小草，人間重晚晴！

（作者為大學教授）