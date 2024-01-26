民進黨總統勝選，原因之一在於使用含有中國介選新元素的加強版抗中保台。面對敗局，國民黨必須把握契機展開全面改革，除了組織、權力結構，最需加強的是論述，而首要者即是重新提出兩岸關係論述。

兩岸問題的核心在「兩岸同屬一個中國」的事實。美方近日藉聯合國2758決議試圖模糊此事實，國民黨若是以「本土化」的藉口，不敢堅持這項事實，就是陷入民進黨主導的話語權場域，「親美和中」或「國民黨不是親中政黨」，都必然陷入自我矛盾的困境。

綜觀歷史事實，鑑於當今國際在兩岸間皆厲行「一個中國政策」，國民黨若不從「兩岸同屬一個中國」的中性命題出發，論述中國不是中華人民共和國，必被紅綠白擠壓。要精準論證「中國不是中華人民共和國」，就要根據事實，承認任何分裂國家在國家主權完整的情況下，分裂各方的國號只是政權符號，政權不等於國家。是故，一中各表以中華民國為中國就是錯誤的，從錯誤出發，怎能說得好問題內涵且教育群眾？吃敗仗機率當然大增。

近日烏茲別克政府聲稱，「堅定支持一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，顯然如同《中美建交公報》一般，已將中國與中華人民共和國政府視為兩個不同的概念。

事實是有力量的，國民黨必須站在事實上，從正確的事實出發，深化論述兩岸關係，提出解方與兩岸未來共同的願景；不但要教育喚醒台灣人民，還要能感動號召大陸人民與海外華人，才有再起風雲之日。否則，跟著民進黨的本土化，又寄望依賴中共的幫助重返執政，難免精神分裂，導致犯下雙重錯誤。

近日外交部回應烏茲別克的聲明指出，「中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，是長期以來的客觀事實」，明顯是要向國際宣告他們一再捏造的「台灣是主權獨立國家」的謊言。

然而，國民黨卻怯懦，未能站出來批判「中華民國台灣是主權獨立國家」的台獨主張，正告外交部，迄至1943年，中華民國政府也不曾統治台灣，但做為全中國的代表依然有權且實質拿回台灣。所以，是否統治過，根本不是判斷台灣地位與歸屬的標準。明白告訴社會大眾，兩岸政府互不隸屬固然為現狀事實，但把「中國」送給中共就是最大的出賣台灣，放棄了我們在兩岸中最大的資產。

（作者為國立政治大學國發所博士）