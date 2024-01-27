台灣股市突破1萬8千點，有望挑戰歷史新高，然而股市基本面並沒那麼好，為什麼能漲？這要從大國競爭的角度才能看得清楚。一場沒有煙硝的美、中金融戰正在開打，台灣有機會獲利。不過這次北京的對手並非華盛頓，而是紐約的華爾街，或者更明確的說，美國的猶太金主。

事件原委是去年10月7日，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯入侵色列，殺害1千多以色列軍民，以色列攻擊哈瑪斯盤據的迦薩地區，造成2萬多平民死亡。以色列雖然有自我防衛的權力，但顯然防衛過當，全球於是掀起一片要求以色列停火的聲音，包括美、歐都有人民上街抗議。

去年11月，中國擔任聯合國安全理事會輪值主席，期間堅持兩國方案，也就是以色列、巴勒斯坦都建國的主張，以及要求立即停火的立場，讓以色列的外交相當受傷。迦薩停火案受到全世界絕大多數國家支持，兩次聯合國大會決議，塑造出全世界都反對，只有美國支持以色列繼續動武的印象。美國民間的抗議聲浪直接衝擊拜登選情，迫使白宮也轉向支持兩國方案，但仍拒絕在安理會支持停火，僅口頭上要求以色列自制。

中國挺巴勒斯坦的立場當然引起美國猶太金主不滿，在撤回捐款施壓哈佛大學董事會，成功撤換因堅持言論自由，拒絕取締反猶言論的校長後，以撤資施壓中國大陸，就不令人意外。

資金撤離中國的進行式

雖然國際資金的流動外人很難掌握，但仍能從現象觀察推論。眾所周知，國際投資大亨包括基金操盤手與投行董監幾乎都是猶太人，甚至還包括國際信評機構。平時低調的他們在這次以哈戰爭才顯示出超強的影響力。中國與以色列原本關係不錯，以色列也是唯一可以拒絕美國壓力，在半導體領域和中國繼續合作的國家。以哈戰爭爆發前，猶太投資大亨除了曾經在1998年亞洲金融風暴狙擊香港一役，因為中國大陸插手而鎩羽而歸的金融巨鱷索羅斯外，大多數看好中國。華爾街並未配合拜登政府的抗中操作，拒絕撤回在中國的投資，因而去年8月白宮不得不以行政命令，限制美國資金在半導體、量子科技與AI等領域投資中國企業。

11月後狀況就不同了，猶太金主聯手狙擊陸、港股市。索羅斯個人實力或許不足，猶太投資大亨聯手就非常可觀。再加上特定國際信評機構調降中國主權與企業的信用評等，調動原本中立的西方資金，甚至部分中國本土資金，也加速撤離。中國出現罕見的資金淨流出，股市也頻頻破底。

中國力挺巴勒斯坦遭猶太金主狙擊，阿拉伯金主當然不會袖手旁觀。不過杜拜的金融實力畢竟還差華爾街一截，「中東土豪」雖然加碼中國，但仍擋不住陸、港股市破底的跌勢。

投資這回事，從來是幾家歡樂幾家愁。資金撤離中國後必有去處，部分回到美國，美國股市因而再創歷史新高。部分則到日本，讓日股揮別30多年的陰霾，有望挑戰1989年泡沫經濟時期創下的歷史高點。

台股也有望從這波金融戰中獲利。台灣在以哈戰爭的立場，對以色列較為友善，民間並不像歐、美出現大量要求以色列停火的呼聲。因而部分資金可能轉進台灣，從而推高台股，不排除再創歷史新高。不過這是從大國競爭角度的經濟戰略判斷，僅供各方參考，並非投資建議。

中國的因應策略

面對華爾街的撤資壓力，中國大陸也開始籌措資金，組織國家隊出手抗跌。陸、港股市開始回升。然而華爾街手上還有多少籌碼？國家隊抗跌的力度如何？都還要進一步觀察，勝負仍在未定之天。不過有經驗的投資者都知道，股市最大利空就是漲太多，最大利多就是跌太多。

目前中國上證指數本益比只有11點多倍、美國S&P 500本益比則將近30倍。這表示如果美、中企業都不保留盈餘，將利潤全部轉為股息發放，那麼投資上海股市的平均股息收入，將是投資美國S&P 500股票的3倍。即便認為股市反應的是對未來的預期，今年國際金融組織對中國GDP增長率仍多預期在4%以上，意思是不很好，但也差不到哪裡去；對美國則多判斷會軟著陸，意思是會衰退，但是輕微。美國經濟基本面的預期並不比中國好。

中國股市低得不合理，美國股市高得不合理。因此，雖然當前金融戰促使資金流出中國，未來不排除見獵心喜的國際資金轉向抄底，從而推高陸、港股市。但關鍵仍是大陸官方的護盤意志。

表面上，股市漲跌影響的只是股市投資者或投機者，實際上影響的是整個經濟活動，因此上世紀30年代經濟大蕭條才會從股市暴跌開始。現在美國聯準會（FED）只要認為股市出現非理性暴跌，就會立即量化寬鬆釋出資金，沒有例外。

那是因為股市上漲有財富效應。投資或投機者認為自己財富增加，消費就會增加，企業看生意好做，就會增加投資。有效需求增加，經濟活動就邁向增長的正循環。反過來說，股市下跌就會有負的財富效應。投資或投機者財富縮水，消費就減少，企業見生意愈來愈不好做，投資也會減少。大家看經濟不景氣，就更不敢花錢，寧可把錢存銀行。

去年中國大陸消費降級，造成內需不振、通貨緊縮，相當程度與股市一直往下走有關。GDP能有5.2%的增長靠的是出口，尤其是新能源汽車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」外銷成績亮眼，所帶動的相關投資增加。股市下挫同時也影響房市。股市賠錢者不會買房，甚至會賣房籌措資金。房市與股市走勢基本同步。

因此，如果中國大陸將這場金融戰視為國安危機，像FED一樣展現堅定意志，大膽釋出資金護盤，讓大陸股民信心恢復，打贏這一仗的機率就高。如果股市回升趨勢確定，財富效應就將逐漸由負轉正，進而帶動實體經濟的增長。是否如此，持續觀察。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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