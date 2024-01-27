不久後綠白是否會合就要揭曉，考驗著民眾黨的智慧，更考驗陽春主席柯文哲的掌控與應變能力，選前所擔心的「地下黨主席」黃珊珊的傳言是否成真，也將揭曉。綠白立院院長、副院長合或許民眾黨將「謝謝收看」，也或許這「八家將」可以得到個人更多的資源與利益。然而筆者擔心的是從人事到兩岸政策議題，白被綠牽著走，將加速惡化兩岸關係。

照理說國會應該是要監督執政黨，如果民眾黨真的被民進黨拉走，民主監督如何落實？責任政治如何歸屬？倘若民進黨往兩岸危險邊緣急衝，在白營相助下等於實質過半，立院要風得風、要雨得雨。

世界上沒有不可能的事，兩岸關係正走在危險的道路上，若綠白從人事合作開始乃至於未來議案，都有可能成為惡化兩岸關係的幫凶，這或許也是眾小草們當初所始料未及的，投白等於不和平。

綠白合非空穴來風，日前就有媒體分析賴清德宣稱，他會以「溝通、協商、參與、合作」四原則處理「朝小野大」的關係，言下之意，可能循「扁政府模式」用個人名義延攬其他黨派人士入閣，並會「整碗捧走」。柯文哲則表態，「不會固定只跟誰合作」；表面上似乎將視議題決定合作對象，實則預留「在行政部門與民進黨合作、在立法院兩面討好」的投機空間，以謀求該黨的最大利益。

總之，柯文哲能否控制「八家將」？還是一位虛有其名的黨主席？綠白合對立院「八家將」來說利益誘因極大，但對民眾黨甚至對柯文哲本身都是不利的，這不禁讓筆者聯想到過去橘子變綠，同樣的場景都有共同的主角黃珊珊，一個是馬上要和黃珊珊政黨道別的親民黨宋楚瑜主席，一個是被左右意志的柯文哲主席，歷史是如此相似，也是如此諷刺。

民眾黨台中市黨部主委江和樹透露民進黨在大選後當日就來民眾黨談合作，所引發外界言論爭議，盼立院「八家將」少看自己利益，多關心民主政治監督制衡與責任政治的基本落實。

（作者為文化大學國發大陸所）

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