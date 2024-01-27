立法院長游錫堃總結他擔任立法院長角色，說是做到了中立與無我。學者楊穎超則認為，實是隱藏於政黨協商密室政治，向政黨財團傾斜的假中立！

其實，游錫堃食言而肥，該自慚形穢的，是他2020年2月1日，就任立法院長時的承諾，即：「第10屆國會將在『人民的國會、開放的國會、專業的國會』的基礎上，繼續興革與發展，期待有天台灣能成為國會至上的正常國家」，全部跳票！

這4年來，台灣是國會至上的正常國家嗎？立法院是屬於人民的嗎？

立法院長的職責，最重要的是依憲召集國會議事！但這4年來，游錫堃總是讓立法院不依憲開議，以致會期超短，國會功能無法被及時、有效的發揮！憲法第68條明文規定：「立法院會期，每年兩次，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。」

但游錫堃就任立法院長以來，立法院每年第一次會期，立委在2月1日報到後，卻不開議，多拖延到2月下旬才開議，而第二次會期，立委在9月1日報到後，也不開議，多拖延到9月下旬才開議，憲法所規定每年8個月的會期，在游錫堃的領導下，平白少了近50天！

更壞的是，游錫堃又放任民進黨立委為了總統與立委選舉，強行通過自去年12月20日至31日，停開立法院院會及委員會，將憲法所規定的會期，又腰斬了12天，以致去年一年中，立法院有半年沒開議，使人民失去了監督、制衡行政院的國會！

又這4年來，立法院是開放、透明的國會嗎？

當然不是！其中，最壞的是，游錫堃沒有保護國會尊嚴，放任立委和其所屬干擾立法院法制局和預算中心的運作。

例如，民進黨立委黃世杰在審查112年度預算時，質詢立法院法制局長楊育純，謂媒體記者很喜歡報導法制局放在網路上的研析報告，若媒體引述有誤，應出面澄清這不代表立法院立場。這種假借職權，意圖掩蓋政府法案缺失，實在是公然違反《政府資訊公開法》第七條，施政計畫、業務統計及研究報告，應主動公開規定的惡行。立委怎可企圖妨礙人民對法制局研究法案報告上網公開的知情權！

又如立委鄭麗文，在質詢立法院秘書長時，怒揭立法院預算中心的運作受到立法院高層關切，而不能善盡其責。而立法院預算中心所提紙本的各年度中央政府總預算法案評估報告，均印上「本報告僅供委員參考」，以及預算中心在113年度中央政府總預算案整體評估報告備註一中，表示「研究成果（不含專題研究報告）俟立法院院會三讀通過後始予對外公開」，也全然違反《政府資訊公開法》第七條規定，因立法院預算中心是政府編列預算的機關，其所提報告，自應向全民公開，而非「僅供委員參考」或「俟立法院院會三讀通過後始予對外公開」，這些都可算是游錫堃意圖遮蔽民進黨施政弊端，使國會不夠開放、不能透明，非常荒誕不經的行徑！

這4年來，立法院是專業的國會嗎？

審議預算是國會最重要之功能，也需要非常良好的專業。但游錫堃就任立法院長以來，立法院均未依《預算法》第51條議決中央政府總預算案，他在兩年多前，雖曾為此事表示道歉，但道完歉後，又依然故我。

而立法院審議預算之草率，連民進黨立院黨團總召柯建銘在2020年9月28日都自承的說：「去年的公務預算將近2兆元，委員會全部審完還刪不到30億元，後來就是用比例來處理，每年都是這樣。我也很清楚就是1.7%、1.8%或2%喊一喊而已」。他又說，中央政府總預算「幾百案都是凍結10%，提出報告後同意動支，坦白講這是立法院的陋習，真的不是很好」，但「真的不是很好」，游錫堃所領導的立法院，這4年來，為什麼總是故意不改正，不使立法院成為專業的國會呢？

立法院種種被民進黨敗壞的國會功能，游錫堃身為立法院長，均難辭其咎！如今他還有什麼臉面，能夠代表民進黨出來競選立法院長呢？

（作者為東海大學法律系退休教授）