立法院即將舉行正副院長選舉，藍綠都已推出候選人，但誰能當選取決於民眾黨的關鍵8票。民眾黨先說要看藍綠如何回應四項國會改革訴求，後來傳出柯文哲有意支持韓國瑜，隨即又否認，顯然尚無定案。

看似只是國會議長的選舉，其實這場投票攸關民眾黨未來4年的發展方向。柯文哲已說要選2028總統，民眾黨立委黃國昌也有意競選2026的新北市長，然而如果未來兩場選舉的政治板塊跟2024一樣，都是藍綠各約三成四，那麼在藍綠白三腳督之下，因為游離票只剩三成二，兩人都不可能當選。柯黃兩人要當選，唯一的機會就是藍白合，甚至連民眾黨2028推出的區域立委候選人都是如此。

柯文哲一直以為靠個人政治魅力可以捲起千推雪，推倒藍綠高牆，其實他第一任台北市長選舉乃綠營禮讓，第二任是三腳督，便差點翻船。這次有很多高中生支持他，有人便認為4年、8年後選票將大幅成長，但2020民調顯示，他的總統支持度就是兩成五，到了2024開票出來，也是這樣的數字，原因在於年輕人長大後，一部分就回歸藍綠基本板塊。由此觀之，2028總統選舉如果是賴清德、盧秀燕、柯文哲三腳督，而柯文哲依然要戴著鋼盔往前衝，那麼只會「義無反顧輸一次」，跟2024一樣。

柯文哲強調科學原則，但他周遭竟然充斥「藍白合也不會當選，因為年輕人會改投賴清德」這樣的直覺看法，事實上所有媒體民調，還有民眾黨內參民調都顯示，不管柯侯配或侯柯配會贏賴蕭配。這一點迷思一定要破除，才不會讓黨內的主戰派繼續牽著鼻子往失敗的道路走。

如果藍白合的大方向確定，那麼這場立法院正副院長選舉就是第一次操兵，未來在立法院議事、2026九合一選舉，一次比一次更有默契，逐漸擬出藍白合的SOP，到了2028總統選舉，就不會像2024一樣要合不合，拱手將政權送給綠營。

民眾黨此次當然應將8票都投給國民黨的韓江配，未來藍白在立法院可就已有共識的法案儘速推動，比如長照保險法，並就大同小異的法案得出共識，比如能源政策，然後以「立法包圍行政」的方式，主導國家重大施政方向。如果賴清德打算組聯合政府，藍白也應跟他一起談，或者一起拒絕，而非單獨行動。

為了黨的發展，柯文哲需要尊重黃珊珊、黃國昌等人的看法，問題是民眾黨本質上還是一人政黨，那8席政黨票其實都是投給柯文哲。柯文哲的領導風格必須調整，沒有一個想當國家領導人的政治人物，不把黨的大方向掌握在自己手中。柯文哲如果決定支持韓國瑜當院長，就應下達動員令，啟動2028藍白合的第一次操兵。在藍白合底下壯大民眾黨，柯文哲才有機會走出自己想要的第三路線。

（作者為醫師）