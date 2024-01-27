立法院已經睡了快8年，終於有機會在三黨不過半的格局下勉強恢復本來面目。然而，正沉浸在「關鍵少數」光環的柯文哲，似乎已被權力春藥沖昏了頭，忘了我是誰；說好的監督執政黨，卻可能變成票投民進黨。2月1日，就看柯文哲是會兌現「把國家還給人民」，還是選擇與執政黨一塊拿刀叉吃人肉。

在野黨的天職就是監督執政，一旦立場不堅定，這廂想撈好處，那廂又想板起臉指責缺失，拿人手短，豈有底氣扮演忠誠的在野黨？

這個道理，柯文哲當然懂，所以他才會反問「如果支持國民黨，不也變成小藍？」但，國民黨是執政黨嗎？在野合作壯大監督力量，何來顏色之分？且期待藍白能合推立法院長的聲音，無非是要讓國會的監督力量得以極大化，讓在野勢力有權主導爭議性法案、預算案及人事案，終止執政黨繼續開推土機剷平一切異音。

更甚者，柯文哲可以回想一下，過去4年民眾黨的5席不分區，是在立法院遭到怎樣的對待？有多少法案，是在委員會被民進黨挾人海優勢封殺？有多少主張，即便勉強擠進協商，卻是被游錫堃草草念過一遍就不當一回事？又有多少次，民眾黨立委連想用麥克風講個幾句話，卻硬生生被柯建銘吼回去而就此消聲？這些難以計數的「多數冷暴力」，難道柯文哲都忘了嗎？

民眾黨確實是關鍵少數，但這個角色，是該用來壯大在野力量，讓民眾黨更有本錢替百姓發聲，而不是拿來當作與執政黨交換利益的門票。況且，你要人家的資源，人家要的是你的命，柯文哲如果真答應了這宗魔鬼交易，那麼，2月1日就是民眾黨走入泡沫化的第一天。