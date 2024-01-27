2024年中華民國正副總統及立法委員選舉固然已經落幕，但是三黨鼎足而立的態勢預示了未來台灣政壇的縱橫捭闔方興未艾。不論選舉結果為何，三黨皆不約而同地將眼光關注在年輕人的選票流動，並希望為下一階段的選舉累積資本。

對國民黨而言，這次選舉被譽為黨內各派系前所未有的團結，在「藍白合」的過程中，國民黨經常以「打落牙和血吞」的精神忍辱負重勇往邁進，這些都歸因於過去橫遭民進黨政府無情的打壓。從各種狀況觀之，大家對選舉都抱持無限的期許。

儘管在立法委員的選舉中一如選前的預測，國民黨重新站上國會第一大黨的位置，然而總統選舉的失利確實令人遺憾扼腕痛心。最終為何欠缺臨門一腳，無法拔得頭籌並遂六成國人所願「下架貪腐的民進黨」呢？究其原因係未能爭取到更多四十歲以下年輕人的支持，因此也就談不上「棄保效應」的出現了。

年輕人對國民黨的刻板印象可以從個人在兩所大學兼任教職，接觸年輕人探悉緣由。很榮幸每學期授業學生約數百人，課後有些同學找我閒聊。近來學生們紛紛表示：「討厭藍綠貪腐，因此要投白」。至於他們對剛成立四年的民眾黨有沒有政績並不在所問，僅因為網路廣傳：「要給民眾黨一個機會」。

從紐約時報（The New York Times）、半島電視台（Al Jazeera）、英國廣播公司（BBC）、新加坡海峽時報(The Straits Times)等國際媒體有關台灣年輕人訪談的紀錄來看，他們根深蒂固對民進黨和國民黨這兩大主流政黨表示失望，這無庸置疑地有助於民眾黨崛起並成為第三大政黨的契機。

國民黨已8年未執政，根本沒機會碰政府一毛錢，這幾年黨產被執政黨以「轉型正義」之名清算殆盡，但卻仍緊緊被貼上貪腐的標籤，真是冤哉枉哉百口莫辯。在這樣的挑戰下，國民黨如何擺脫這個結構性的缺陷，爭取到年輕人的向心力和支持實為當前要務。易言之，國民黨要設法透過各種溝通管道將該黨對各項議題的立場和作為有效的傳遞給年輕朋友。當然，這涉及到軟、硬體的運用。

在硬體方面，應設法跳脫傳統的窠臼，利用各種社交媒體，及時明確的傳遞訊息。新傳播科技無遠弗屆的巨大力量令人咋舌，這也是為什麼傳播學者羅伯特‧莫頓（Robert Merton)說：「大眾媒介是一種既可以為善服務，也可以為惡服務的強大工具;而總的說來，如果不加以適當的控制，它為惡服務的可能性則更大。」正所謂水可載舟，亦可覆舟，更存乎掌握媒體者一心。當前，社交媒體的直播主，創立自己品牌，動輒吸引數萬、數十萬人上線，其影響力不容小覷，國民黨自當善加運用。

在軟體方面，國民黨對各項議題的論述與政策擘劃必須貼近年輕人的需求。在政治資源匱乏的狀況下，國民黨過去確實疏忽對年輕世代的經營，更遺憾的是在立法院的黨團過去幾年也未針對年輕人提出令人耳目一新的法案。而今作為立法院第一大黨，國民黨今後責無旁貸的不只是要「除弊」，更應時時刻刻念茲在茲為民「興利」。

此外，根據上述國際媒體的報導，年輕人最在意的是就業困難、薪資停滯不前、高房價導致無法獨力購買棲身之所，連照應自己都捉襟見肘，更遑論結婚生子。從2023年我國實際出生人數13.5萬人，跌破國發會先前預估的低標14萬人，此一現象只會越來越嚴重，由這個數據便足以顯示當前年輕人所面臨的困境與窘況。在這方面，國民黨必須提出吸引人且可以落實的福國利民主張。

2024年大選中，國民黨倡議青年購屋政見：「貸款額度最高1500萬元、利息補貼0.5%、利息優惠5年、最高可全額貸免頭期款。」此外，侯友宜的夫人毅然決然宣布將在陽明山的房產於契約未到期之前，將剩餘未出租的50餘間空屋以捐款方式補貼資助想要在「凱旋苑」租屋的中低收入戶青年朋友及學生；俟契約到期之後則全數交給崔媽媽包租代管方式改為青年房舍或社會住宅出租。如此良善美意的主張和作為，在選舉結束之後更要切實執行，以昭公信，並帶動社會照顧年輕人的風氣與示範。

國民黨此次大選，在區域及不分區立委的推選都已經考量到年輕世代的交替。他們或是出於自己的爭取得到黨中央提名；或像黨內重量級人物台中市長盧秀燕鼓動風潮推出的「F4」，或是地方政治世家自然的世代交替等。其中不乏候選人經營自媒體打空戰，並卓有成效且順利當選。如果他們能將成功的經驗傳承提供給國民黨中央，從組織上進行調整，發展出相對應的文宣策略和政策作為，擴大運用激發鯰魚效應，相信當更能獲得全黨整體的戰力。

年輕人是國家的棟梁，在品格方面，如何教育年輕人「身正、意誠」，「具備服務的精神及豐富的智能」是當務之急。如果年輕人鎮日陷於盲目跟風，國家將沒有希望。

關注年輕人，許他們一個有願景的未來，是任重道遠艱鉅的工作，更需要鐵肩擔道義的弘毅之士，扛起「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」教育年輕人的重責大任！

（作者為大學教授）