2024大選結束，民進黨賴清德、蕭美琴「賴蕭配」驚險勝出。不少民眾原本預期，以「雙少數」勉強延續政權的民進黨，選後應該會迅速回應主流民意，對諸多懸而未決的疑案，給予明確的答案，並且收歛選前為選票而不斷放大的反中、抗中動作，讓兩岸關係有機會回歸理性發展。然而，從民進黨及綠營政治人物的言行看來，外界恐怕要大失所望。

選後民進黨表現更傲慢

這次大選，賴清德只拿到4成選票，再加上民進黨在立院不但沒有過半且席次少於國民黨，連立法院正副院長都可能保不住。在這種情況下，民進黨應該要更落實所謂的「謙卑、謙卑再謙卑」執政態度，不料，包括賴清德本人在內，選後的民進黨反而直接複製蔡政府傲慢的風格，持續無視民意、企圖輾壓在野黨。

有「民進黨萬年總召」之稱的柯建銘，面對這次民進黨立委席次不盡理想的窘境，不思如何與在野黨合作，反而大肆吹噓當年立委僅有27席時，民進黨依然能夠掀起波濤巨浪，言下之意，民進黨還是想走回當年大鬧立法院的惡霸老路；面對在野黨正副院長搭檔傳言時，柯建銘更是一臉鄙夷將之損為「沐猴而冠」，態度極為倨傲。

更別說，這屆新當選的綠委中，竟有人揚言進了立法院要監督國民黨的韓國瑜、和戰鬥藍立委對抗云云，根本不符合立委的身分和職權，還沒上任就已注定失職。類似的荒唐言論選後一籮筐，但是身為黨主席且甫當選總統的賴清德，卻完全沒有出面糾正或修正，難道賴清德是想放任未來的民進黨立委低能問政甚至繼續成為執政者的人形立牌嗎？雖然民進黨這次立委席次大幅縮減，但還是有51席，人並不少，依然可以為民喉舌、發揮良好的功能，可惜看到大選過後綠委的表現，人民實在很難期待。

其實賴清德自己正是民進黨墮落的指標人物。選前「賴皮寮」違建引發高度爭議，賴清德一句「交付公益信託」，企圖止血。不過，這似乎只是賴清德的緩兵之計，因為藍委發現，「賴皮寮」所在的新北市政府根本沒有收到公益信託的申請，選後賴清德也沒有對此做出任何進度說明，或許賴清德認為「當選過關」，「賴皮寮」問題從此淡出人們的記憶，繼續大剌剌地存在。

民意在乎的事盡快執行

另一方面，賴清德的本命區台南因光電而爆發的88槍案、官員接受賄絡及性招待等弊案，正是民進黨黑金貪腐的代表，賴清德去年選黨主席時還會點名要民進黨政治人物站起來認錯，選上總統後卻不再積極表示剿清黨內黑金，更沒有就蔡英文錯誤能源政策在電力供應、電價上漲、環境惡化以及綠黑勾結等問題作出任何改進、調整的宣示，難道賴清德還要繼續掩護綠電煉金術嗎？賴清德僅僅只是宣布退出新潮流是不夠的，人民要看的是他對以新系為核心的綠營貪腐行徑有何作為。

民進黨對長期存在於黨內的種種弊案無動於衷，但是對與大陸相關的議題倒是反應迅速。這次民進黨大選結果不佳，與青年選票流失有關。選後檢討，黨內不乏禁用抖音、小紅書的聲音，認為就是這些影音平台洗腦了年輕人，才會讓他們轉向，泛綠甚至逼得宣布舉辦「科目三舞蹈競賽」的台北寧夏夜市出面道歉。蔡政府執政近8年，不但沒有為年輕人創造機會、增進福祉，反而因為頻頻挑起兩岸緊張，搞到兵役延長、教召延長，在此情況下，年輕選票怎麼能不跑？如果民進黨不思從根本提升年輕世代的權益、福利，創造更適合青年發展的空間，而以為關掉抖音、小紅書就可以把年輕人重新召喚回來，那是畫錯重點，更是天方夜譚。

美國知名的東亞政治學教授任雪麗在接受BBC訪問時表示，賴清德已注定將成為一個不能「下命令或者行使多數派權力」的總統，她更直言，賴的總統任期並沒有一個好的開始。既然如此，賴清德就該認清政治現實，坦誠面對主流民意：該調查的案子、該解密的封存檔案、該公布的真相，都趕快付諸行動，不要在反中、仇中等議題上繼續虛耗，否則不但執政難以施展，「賴一屆」的預言也將成真。