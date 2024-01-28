近日據媒體揭露，共軍在台灣大選後動作不斷，14日有共艦在台灣東部外海挑釁，17日晚間共機對台灣北部中部和西南空域進行突襲式「戰備警巡」由訓轉戰，讓衡山指揮所一度緊張。再者，共軍2艘軍艦突然從海峽中線轉向，直闖台灣西南海域24浬，讓戒護的逢甲軍艦一時追趕不上。

我國防部於1月26日1840時表示，1600時許發現共軍蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我中、北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。此次，計1月17日針對AIT主席羅森伯格重申聯合國2758號決議內容「台灣地位未定論」、24日美國「約翰芬恩」號驅逐艦由北而南穿越台灣海峽、此次（26日）為共軍在我總統大選後，第二次在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」與夜航訓練。

首先，依據媒體於1月17日引述知情人士揭露，13日我總統大選剛落幕，共軍次14日13時至18時許間，派遣052D型飛彈驅逐艦齊齊哈爾號（舷號121）在花蓮東部外海頻密進行北往南、南往北急駛，我海軍派遣拉法葉級康定號巡防艦（舷號1202）全程監控，共艦未侵入我24浬鄰接區海域。

然，令人匪夷所思，查詢共軍052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121，隸屬共軍北部戰區海軍駐遼寧大連第10驅逐艦支隊，去年上半年度曾與北部戰區海軍艦船組織遠海訓練編隊進行繞日、往返日本海遠航編隊訓練、下半年度組織聯外海軍編隊赴俄羅斯太平洋艦隊，協同俄海軍艦船在日本海進行中俄海軍「北部‧聯合2023」及赴美國阿拉斯加州的西南方向，阿留申群島附近海域進行中俄海上聯合巡航、等任務。

1月14日北部戰區海軍052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121，抵近台灣花蓮東部海域執行跨艦隊、跨海區、陌生海域遠海訓練，遭我海軍攔截，並罕見北南反覆往返急速戰術運動規避我截擊、日本防衛省統合幕僚監部網站無動向公布，是否北部戰區海軍共艦提前進駐福建三都澳海軍基地，伺機潛行出港等匿跡舉措，觸動筆者敏感神經。

另共艦2艘從海峽中線轉向，直闖台灣西南海域，依往例有共艦為抄近路，從我澎湖西南往台灣南部海域、或進入西太平洋進行遠海訓練任務；也常有駐福建廈門作戰艦出港抵台灣西南附近海域演訓者。對上述，我可仿效共軍早期海上游擊、狼群戰術，「一艦多艇」、「海軍海巡」多方圍剿方式因應。

其次，依據大陸國防部發言人吳謙大校1月25日下午稱，「近日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織例行性海空兵力聯合戰備警巡，進一步提升部隊實戰化訓練水平，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力。持續練兵備戰，將繼續常態組織有關軍事行動」。

從我國防部新版的共機動態示意圖，雖如我軍事專家所稱無法看出原本共機型式、數量、航機線。但仍可看出共機演訓空域範圍、跨越海峽中線、並重點凸顯共機夜航、概約時段、數量。

1月17日計有共機24架次、共艦5艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域11架次，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。1月24日有共機18架次、共艦6艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次。1月26日復有共機33架次、共艦6艘次；其中13架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

從二次共軍在我總統大選後，在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」，共機總架次增加9架次、共艦1艘次，共軍有意採「溫水煮青蛙」模式，以高、低起伏海空兵力變化，對我形成心理戰懾策略。另共機夜航17日總計18架次，增至26日傍晚、夜間航訓總計23架次。夜航架次略顯增加，推斷夜訓、突襲、次數，未來可能將列為台海重點演訓。

最後，從近期共軍在台灣周邊海空域進行演訓，發現延續去年前，海、空兵力多方、多批作戰機、艦群聯合火力打擊與突襲，並與2024年新軍事訓練開訓結合，初期頻密以低強度海、空各軍種分科演練等，分別對我海、空應對兵力進行襲擾，並模擬實戰反應。

另利用頻密地在當面沿海施放之氣象探空氣球所蒐集週邊高空氣象，以支援共機活動空域天侯訊息與部署。持續以特種機型，運-8空中載具所衍生的反潛機、遠程干擾機、電子偵察機與運-9通信對抗機等，搭配或交替各類型軍用無人機，進行協同支援空中兵力警戒與電子作戰。

前述階段性演訓後，後續我方須注意，空警-500預警機將適時出現有利戰術位置，擔任台海多批空中編隊指揮與管制。軍用無人機是否頻密抵台灣北部、西南，欲有繞台之舉。

再者，轟-6機群與空中加油機（群）是否有開始參與在台灣西南演練、亦或突穿第一島鏈戰略海峽宮古海峽或巴士海峽之海、空域繞航台灣東部海空域，往空中聯合作戰與支援演練階段

在共艦近期維持4至6艘在台灣周邊進行各類型海上戰術運動，共艦數量是否有異常增加？朝驅、護支隊聯合作戰演練至海空聯訓。從近年共軍聯合演訓，至終將可能納入共軍陸軍遠程火炮旅、火箭軍常規導彈部隊、陸海兩棲部隊與兩棲登陸支隊艦船逐步，隨著前述軍、兵種分練各科目逐一堆疊完訓後，整合東部戰區五大軍種、兵種部隊進行聯合作戰訓練。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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