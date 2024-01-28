我和太太蘇老師結婚近60年，沒有小孩，所以終年夫妻相聚，很少分開，慢慢養成我對妻子的依賴。即使短暫分離幾天，我也有度日如年的感覺。有時蘇老師外出，例如參加同學會聚餐，我會站在窗口看她回來沒有，門外有聲音，就想是不是她回來了。知道的朋友都說我有戀妻症；現在年紀大了，我真希望可以先她而去天國，否則日子不知怎麼過？

我有戀妻症

有戀妻症或戀夫症到底好不好呢？當然不能說絕對好，但我認為是利大於弊的。因為夫妻黏在一起，永遠不分開，是符合《聖經》教導的。

創世記第二章提到：「神造男人，名叫亞當，但神說那人獨居不好，就從亞當身上取了一根肋骨造了女人，名叫夏娃，作為亞當的配偶，來幫助亞當。」所以女人是男人骨中的骨，肉中的肉。創世紀第二章24 節說：「因此 ，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」馬可福音第十章8至9節說：「既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了，所以，神配合的，人不可分開。」

勿給外人可乘之機

眾所皆知，基督徒除了姦淫等極少數特例外，是不允許離婚的。這項重要倫理規範，主要源自《聖經》創世紀第二章，神造男女，永不分離的教導。

夫妻固然不能離婚，但一般的分離時間亦不宜太長，因為夫妻分離太久，徒然讓自己婚姻留給外人可乘之機，也非神所喜悅。（哥林多前書第七章5節，傳道書第四章9至11 節）

有對夫妻生了孩子後，太太因為全心全意照顧孩子，並與孩子同睡，先生只好分床、分房睡，有時睡客廳沙發。太太還常常帶著孩子回娘家小住，最後先生留下紙條說，他走了，因為他住哪裡並無差異，並要求離婚；太太這時才發現事態嚴重，但已不易挽回。

出國發生情變

另外有對夫妻，家有小留學生在美國，太太在美國照顧孩子，夫妻偶爾相聚一次，這樣的狀況維持了一年多，就傳出先生在台灣有外遇，經查證屬實，太太一把眼淚，一把鼻涕的抱怨「丈夫怎麼可以這麼沒良心的對待她。」

有對年輕戀人，女方拿到美國著名大學獎學金，要赴美國讀博士。為了表達愛情忠貞，兩人先在台灣訂婚。過了一年多，未婚妻在美國有了新男友，e-mail次數減少，電話也少，且言語冷淡。未婚夫知道情變，所幸沒有去尋短，而是另外找到新的女朋友。

最近二、三十年，台商到大陸及東南亞經商投資的人很多；許多台商在大陸包二奶，造成家庭破碎。我經常勸台商太太們，應該要跟先生一起去大陸，一方面可以照顧先生起居，或在公司裡幫忙；最重要的是不要讓先生有外遇試探的機會。有次我跟一位台商太太說這樣的建議，她回答說。「我是小學老師，還有4年才退休，退休後再去陪先生。」我告訴她：「4年太長了，夫妻經常分開，不符合《聖經》的教導，妳必須在婚姻及小學老師的事業中，作一選擇。」

以上所述，包括包二奶在內，不知增添了多少傷心家庭的例子，在社會上屢見不鮮。仔細追究，都是違反了《聖經》關於夫妻結為一體，不可分離的教導所致。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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