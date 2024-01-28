立法院新科立委就職的2月1日將選出正副院長，選舉結果不只是決定立法院未來議事主持者的歸屬，決定三黨不過半的立法合縱連橫之大勢所趨，更將決定立法院被閹割8年的制衡功能是否能恢復。

立法權不能再被閹割

權力分立是民主政府體制的基本精神，立法院制衡功能的充分發揮是關鍵之所在，如果執政黨仗著多數席次而壓縮立法院的自主性職權功能，則立法院將成為執政黨的附屬機構，且淪為行政部門的橡皮圖章地位，不僅毀棄其憲政功能的發揮，更將使民主政治嚴重跛腳，甚至變得半身不遂。

過去8年的立法院就是一個半殘的機構，民進黨全面執政，恣意妄為，壓縮立法院權力分立該有的獨立自主功能，使其成為行政院的政策護航者，立法與預算審查徒具形式，全都依順行政院和民進黨的意旨。尤其是立法院長游錫黨意堅強，民主法治和國際素養亦不足，行政與立法機關的權力一體化，政黨政治的運作虛無化，一切唯執政黨意志是從。

這次選舉結果，民進黨只占立法院51個席次，國民黨結合無黨籍委員尚差3席才過半，因此具有8個席次的民眾黨成為關鍵少數。如果民眾黨和國民黨合作，組成穩定多數，則可恢復立法院消失已久的制衡功能；如果跟民進黨合作，組成執政聯盟，則立法院將被執政黨掌控，繼續扮演民進黨政府的側翼角色。民眾黨和柯文哲對於正副院長如何投票的決定，將反映其基本意向，未來究竟要使立法院成為在野黨聯合制衡行政權的自主機關，還是延續其為民進黨附從機構的低下地位，柯文哲和他的黨具關鍵角色。

柯文哲和民眾黨迄今只擺出權力玩家的企圖，要求兩大政黨看重民眾黨為取得過半支持不可或缺的份量，遵從民眾黨的意志。這是基於關鍵少數政黨的思維，合情合理，但欠缺整體性、長遠性的系統思維。民眾黨有權促使兩大政黨遵從其意志，可以左右逢源，但將凸顯立法院的交易屬性，而無法使其成為權力分立之下，牽制執政黨強而有力的力量，遂行其以民意為依歸的憲政職分。

目前還沉浸在關鍵少數光環的柯文哲，如果只想憑藉左右大局的關鍵地位去遂行所願，將挫損立法院對行政權的監督制衡功能，使得民眾黨倡言的新政治無從彰顯，也將減損民眾黨的存在價值。在野黨的天職與立法院的職責都在於監督執政，一旦制衡立場淪喪，企圖一手撈好處，一手指責行政院的缺失，哪裡還有底氣扮演忠誠反對黨的角色？反之，如果民眾黨與國民黨合作成為穩定多數，則可駕馭執政黨及行政權，使其完全尊重在野黨。

要監督別玩權力遊戲

這就好比是在牛的鼻孔上「摜」一個洞穿上鼻環，用繩子綁在鐵環上一拉，就牽動了牛的敏感神經，自然都得乖乖聽話。民進黨過去8年全面執政，完全將在野黨踩在腳底下，將立法院的監督制衡功能一筆抹煞，現在兩個在野黨可以聯手成為國會多數，就要做一個鼻環，將民進黨的牛鼻當成車子的方向盤，透過牛繩拉扯，使其聽從使喚，將其操控自如。

日前柯文哲放出消息，要藍綠兩黨有意參選正副院長的人到黨團「面試」，外界批評民眾黨不過8席，把自己當成80席，「跩成這樣」。不過國民黨的韓國瑜率先釋出善意，希望打開合作的契機，表示唯有團結在野，才能有強大的制衡力量。倒是民進黨的立院黨團總召柯建銘酸言酸語說是「私設刑堂」，作秀演戲。難道柯文哲還搞不清楚該合作的對象嗎？

藍白能合推立法院長的聲音，就是要展現決心與力量，讓國會的監督力量得以極大化，讓在野勢力有權主導爭議性法案、預算案及人事案，終止民進黨繼續開推土機剷平一切異議的荒誕反民主現象。這比起以權力玩家為職志，徘徊在兩大政黨之間討價還價，希冀左右逢源，有更高的民主憲政意義，對於民眾黨的長遠發展更有助益。

民眾黨關鍵少數的價值不可虛擲，這個角色當用來壯大在野力量，讓民眾黨更能牢固地站在人民立場上行使職權，而不會變成一個逐利而為的交易型政黨。在野，是民眾黨的本金；關鍵少數，是獲取利息的資本。民眾黨千萬不要因為貪圖利息而讓本金被民進黨騙走了。