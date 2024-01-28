首批1年義務役已入伍受訓，外界憂心部隊違法亂紀甚至抗命情形會增加。但諷刺的是，役男入伍隔天，卻有兩名陸軍、空軍少校分別因酒駕肇禍，甚至有人找下屬頂罪，顯然軍紀敗壞非一朝一夕，還變本加厲，現有汰除制度及軍紀教育根本徒具形式。

2013年，25萬白衫軍為洪仲丘案走上街頭要求軍中人權。當時民進黨主席蔡英文頭綁「國防布」的白布條在街頭遊行靜坐，建議把軍法裁判權回歸司法院，保障國軍弟兄人權。為此，立法院火速三讀通過《軍審法》修正案，將軍事審判回歸一般法院。

廢除軍法後，軍方的「潘朵拉盒子」被打開，小至官兵鬥毆打架、吸毒，大到性騷、性侵、盜賣軍火、貪汙，從2018年至2022年因酒駕汰除者就多達1072人，軍人沒上戰場打仗，先被酒駕殲滅，成為另類「台灣奇蹟」。

尤其軍中特權一直是軍紀死角，高階軍官違紀犯法才是軍紀重創的根源。2022年海軍陸戰隊新兵訓練中心發生掉槍事件，營、連長竟合謀拿玩具槍充數，指揮官還吃案包庇，直到去年才曝光；這回花蓮空軍少校酒駕肇禍，也找來上尉頂包，顯然軍中陋習未改。

蔡政府整頓軍紀開錯藥方，國防部擔憂兵役延長1年，部隊恐頻繁發生暴行犯上、抗命等違反軍紀事件，檢察總長邢泰釗再揮大刀要砍小兵，要求妥速偵辦重大軍法案件，還決議請國防部將部分軍法中告訴乃論之罪研議修法為公訴罪。

只是軍中「冰凍三尺非一日之寒」，當「禮義廉恥」都能被民進黨說成是封建產物，軍紀廢弛究竟是誰的錯，不言可喻。