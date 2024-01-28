對比於華府政治圈、輿論界的氣氛，卻是極為「熾熱濃稠彷彿熔岩擴散」！台灣大選後僅10多天，各路指標性的美國「智庫、媒體、基金」陸續大舉發布對2024「台海關係趨向嚴肅動盪」的各種調查、分析、評論。事實上，美國拜登總統在賴清德勝選的第一時間吐出「我們不支持台灣獨立」，軟中帶硬的重話撂下，取代了理應恭喜勝選的禮貌慣例，兩岸今後的緊張密度已然不言可喻。

值得注意的風向指標有三：一、CSIS智庫針對美、台上百名兩岸國際專家進行調查，超過6成的專家認定兩岸今年「將會發生嚴重的軍事衝突」。二、長期投資且立場對中國友善的貝萊德基金，首度發表對兩岸地緣政治的詳細分析且提出警告，認為國際投資圈「普遍輕忽台海問題的嚴重程度」。三、《紐約時報》則是針對台灣基層民間的「疑美論」，引用多筆調查認為美國為台灣出兵「多數台灣民眾並不相信」。

北京方面，在台灣大選結束後，也旋即恢復了海峽周圍的「海空例行巡弋」！國台辦與官方媒體、公眾號頻繁發出「ECFA即將大舉中止」的評論與信號，除了早已眾所周知的機械、零組件、農漁產品等類項，令人吃驚的是首次出現「中國大陸將降低對台灣半導體晶片採購」的說法！

中國大陸的科技實力幾乎只剩半導體晶片被視為「遭掐住喉嚨」。但在去年華為手機採用中芯自製晶片後，大陸新一代晶片的秘密發展成為「莫測高深」，情報界與媒體圈至今尚未破解內幕。一旦中國大陸在今後某一天「不再絕對需要台灣晶片」，這將是兩岸關係非常巨大、翻轉式的依存變動！

兩岸每年都有「政治路線框架」，原本均在年末由「中央台辦」發布最新指導路線與具體措施，去年底因台灣大選而「保持靜默」。而中國大陸國家主席習近平一向會在「農曆春節、政協人大兩會」兩個時間點，或軟或硬的分別提出兩岸的「最深情懷」與「最高原則」，今年海峽兩岸通向「軍事武力」的風險層級，觀察點幾乎就繫於此了。

畢竟2024年是北京眼中首度面對，也必須處理的「台獨執政」！前所未有且難以援引過往兩岸情勢的經驗法則來推估，這也是國際政經各界緊繃且「緊盯到冒煙」的主要關鍵！其中尤其對於軍事動盪的程度，從「圍島演習」到「戰爭衝突」的可能性，對比台灣內部「完全沒人在意、根本懶得討論」，國際間則是「怎麼可能不發生」的強烈疑慮瀰漫。

2024兩岸軍事疑慮的推論，包括：一、大陸將首次發動「經濟封鎖」的軍事圍島演習。二、極音速飛彈等最新武器與最大規模的三軍聯合作戰演習。三、擴大至中、俄、北韓跨國規模的聯合作戰演習。四、在520賴清德就職典禮的當天前後，展開大規模軍事演習。其中尤其針對520是否出現大型軍事演習，正在國際間引發諸多熱議。

賴清德勝選後的身影言行藏深且無暇他顧，正在為今後複雜難搞的立法、行政部會與綠營內部派系的人事傷透腦筋。國際間與此刻的台灣處境包括「邦交國」即將斷至個位數，都是由蔡英文的國安、外交、國防團隊正在極力周旋，以求蔡英文能「風光退場」。但北京顯然已經不可能會給蔡英文一張好看的「卸任成績單」了！

520蔡、賴交接之前，因應兩岸2024年所有政治、軍事、產業、經濟，乃至民間深化交流的「全新框架」都將提前布建到位，完全不會等你或管你賴清德「就任致詞說些什麼」！再也沒有「聽其言、觀其行」，更沒有「未答完的考卷」，2024不可能歲月靜好，兩岸的惡浪海嘯湧來之前，閉氣與換氣都要提前練好。

（作者為資深媒體人）