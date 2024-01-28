台灣選舉，走過各種投開票的考驗。早年作票，1977年發生中壢事件。1992年黃信介親征花蓮選舉，被作票導致落後。

每次發生事件，就會更加修正開票規定。目標是公開、透明、多方監督、可供驗證。讓作票變得極度困難。這就是台灣投開票，長久以來最重要的優點。台灣之所以不開放通訊投票，是因為有太難防範的弊端。更何況，即使在眾人崇拜的美國，通訊投票，都被指控為作票。

投票規定，要祕密投票，要不計名投票。一方面，是為了保護選民，不受政治勢力威脅。第二，是為了讓買票者，不能直接驗證選票內容。而每個投票所當場立刻開票，就讓作票變得非常困難。

現在有些人，要推通訊投票。買票者是很歡迎通訊投票的。他們終於可以拿到選民手中最珍貴的選票了。祕密投票，不再祕密。

買票者，完全可以叫選民去登記通訊投票。然後，叫選民買把選票交給買票者。接下來蓋選票，寄選票，就完全是買票者的事了。沒有任何辦法可以保護選民手中這張票，是親自投票，是祕密投票。通訊投票，會成為買票者的天堂。

這對於縣市議員或村里長，甚至強力拚戰，五五波，輸贏只差幾千票的立委。里長與村長選舉，如果現場開票數，與通訊投票的勝負相反，不會造成抗議？但更可怕的是，通訊投票的買票作票，完全無跡可尋。

任何人，控制足夠比例的通訊投票，就可以保證選舉結果。而這絕對是掌握權力的人。

也會有人，運作選民，事前把蓋好的選票，放在網路上炫耀，或是帶風向。他們不怕被罰，因為只要在境外上傳境外平台。你能拿我怎樣？這是要影響選民的投票傾向。又要怎麼處理？

如果選民選擇通訊投票，但不寄回去。那，這是選民不寄回去，還是郵局處理失誤，還是被人攔截了？

通訊投票，也很容易造成現場開出的選票數，要PK寄回來的通訊投票。不能當場立刻確認當選者。這樣，是要等到第二天？

通訊投票，也使作票變得相對容易得多。特別是掌握選票來回寄送關鍵流程的人。而這整個流程，因為不是全程被檢視，所以，更容易造成互不信任。

2018年選舉，即使事前大家不斷警告，公投會造成投票時間拉長，應該多設投票所。柯文哲卻置若罔聞。最後造成同時投票，同時開票。柯文哲成為獲利者。這就是政治人物瀆職，反而讓自己獲利的例子。

通訊投票，讓買票者，作票者，要帶支持者風向，操作支持度者，網軍，都非常快樂。讓有能力威脅恐嚇選民的人，更得心應手。

選舉是處理政權的大事。選票是人民手裡唯一的權力。不容政治人物隨意拿選票來實驗。政治人物隨意開後門，後果之可怕，台灣會無法收拾。（作者為作家）

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