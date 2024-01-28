我相信，剛在台灣選完總統的我們，最能體會，選票開完不是結束，而是另外一個新的開始。

很多人說，選舉台上吶喊的是瘋子，台下引頸盼望的是傻子，但今天，我感覺，還有那麼一批，被民粹主義碰撞得迷失了方向的企業決策者。

我為什麼會說他們迷失了方向？很簡單，大家想想，地緣政治、通貨膨脹以及氣候變遷本來就把企業負責人搞得七暈八素。如今，民粹主義的崛起進一步把他們拉入了政治體系的炙熱熔爐，還搞得他們無論在資本支出和資源配置上左右為難。

大家應該記憶猶新，川普曾經把美國幾家科技巨頭告上了法庭，為什麼？因為他被禁止使用他們的社交媒體平台；另外，華盛頓保守派政治團體設立過一個愛國指數，直接點名哪些企業產品可以購買，哪些應該被抵制；民主黨更不客氣，現任總統拜登曾經簽署了一個要求政府單位約束大企業的72條行政命令。

這很有意思，疫情爆發促成了政府大手大腳的紓困，花錢不眨眼的恣意妄為進一步造就了全球大政府思維，保護主義更是催化了民粹主義的不可一世，這股夾雜怒火的黨派之風終究把商業世界吹得東倒西歪。企業界越來越像一個逆來順受的小媳婦，《華爾街日報》曾經報導不少企業人士私下抱怨美國商業界在當前的政治版圖中，活生生就是一座不停萎縮的小島。

確實，全球政商關係的反轉讓曾經的「達沃斯男人」都不再那麼自信了。政治學家Samuel Huntington在2004年之所以創造這個詞語，就是用來形容這批在全球化時代吃香喝辣，周旋於達沃斯論壇，自視甚高的全球精英，他們沒有國家的忠誠概念，把國界視為賺大錢的障礙，甚至把各國政府視為一個過去的代名詞。

但現在，一切都變了。這就難怪以往論壇上的焦點譬如利率、通貨膨脹和經濟衰退，這次全都讓位給了烏克蘭和中東的熱戰、西方和中國之間的冷戰。最特別的是，今年邀請來了中國總理李強和阿根廷總統米萊發表演講，更是讓整個現場充斥一種今夕是何夕的違和感。

隨著川普以30個百分點的優勢贏得愛荷華州的黨團會議，全球企業決策者不得不重新面對這樣一個現實：那就是明年這個時候，川普非常可能會再次坐上橢圓形辦公室裡面的那張桌子。現在的情況是，各個企業決策者一個頭兩個大，有些人對川普的第二任無所適從，但更多人則開始調整心態，接受即將來到的貿易混亂。

我感覺吧，商業世界之所以出現今天這種窘境，原因很簡單，全球各地的政治圈結構板塊正在發生變化。以美國為例，79歲的左翼人士、參議員Bernie Sanders以及一批年輕進步派政治人物的聲音越來越大，他們的影響力也在擴大，這種狀況下，民主黨確定已經左傾，他們積極推動提高企業稅，甚至努力推動大企業的拆分。美國網民甚至在Twitter上發起了#TaxTheRich（向有錢人徵稅）的話題。即使曾經對企業界友善的共和黨，也因為選民中的工人階層越來越多，加上身上的民粹主義色彩凸顯，對大企業和金融巨頭也越來越不客氣。

現在的問題是，一邊是右翼民粹主義者越來越多，一邊是左翼進步派力量日益壯大，企業界的CEO們到底應該怎麼辦？

說實話，這真的很難。國際政經情勢的複雜已經夠我們焦頭爛額了，偏偏政商關係也一下子變得難以經營，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）執行副總裁Neil Bradley說得最好，他認為完全不理會政治圈根本不可能，選擇退出，就是在向兩種極端力量妥協。而無論民粹主義或是進步主義的極端力量，其實都不利於自由企業精神和美國企業界。

當前的困境主要源於當今政治體系的嚴重兩極化，解決之道是在兩黨中找到一批頭腦清楚，可以對商業發展提供該有支持的民意代表，企業界或許應該學習怎麼與他們觀點一致的民選官員展開合作，而不要再去在意他們究竟屬於哪個黨派。但說的容易，基本上難如登天。為什麼？因為這類政治人物在現在這個政治環境中，不但稀缺，而且存活不了多久！

（作者為創投合夥人）