大陸外長王毅與美國國安顧問蘇利文26至27日在泰國曼谷舉行12小時的會晤，雙方討論了台海、南海、美中對話、中東、俄烏、北韓等議題。中方認為，此次會晤是「坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通」；美方表示，這次戰略溝通「不代表美國改變對中政策」。儘管美中長期對抗基本面未變，但溝通愈多，誤判愈低，新一年美中關係不易出現劇烈衝突。

拜登上任後，美中高層對話的恢復經歷了艱難而緩慢的過程。由於2021年3月阿拉斯加「2+2」高層會談不歡而散，此後除了布林肯、王毅僅有一次互訪外，雙方高層政治溝通全部安排在「不起眼」的第三地舉行。2021年10月王毅與布林肯、蘇利文與楊潔篪分別在羅馬、蘇黎世會晤；2023年5月王毅與蘇利文在維也納會晤，同年9月又在馬爾他會晤。此次雙方在泰國會晤，延續了第三地的安排，亦維持了4個月的間隔，說明第三地會晤已經納入既定機制。

回顧歷次第三地會晤，此次泰國會晤又有幾個不同之處：首先，之前第三地全部安排在非美國盟友的歐陸國家，無論是地理意義上還是政治意義上，都具有「完全對等/中立」的涵義，反映出當時美中關係冷淡而緊張的氣氛，但此次不再選擇純粹意義上的「地理中點」，而是較接近北京、且與中國大陸關係相當親近的泰國。其次，過往第三地會晤事先未通知媒體，保證會談不受場外因素干擾，但此次雙方會前就對外預告。

從上述面向可以看出，王毅與蘇利文的泰國會晤可以印證，去年11月舊金山「拜習會」之後，美中關係雖仍有尖銳分歧，但對話氣氛已經全面轉暖。在中方有關台灣的表述中，可以看到訊號：比較中國大陸國家主席習近平在舊金山向美國總統拜登提出「停止武裝台灣、支持中國和平統一」的論述，此次王毅與蘇利文會晤中保留「支持和統」，不再出現「停止武裝台灣」。這背後是否有美方做出對台軍售或軍事支持「不會升級」的保證，值得後續觀察。

王毅再次要求美方「將不支持台獨承諾落實到行動上」，相信應是希望華府給賴清德更大壓力，要求其廢除或凍結《台獨黨綱》。值得注意的是，1月22日中國駐美使館發言人書面回應台灣問題時，直接援引《民進黨黨綱》第1條「建立主權獨立自主的台灣共和國」，這個動作非常罕見，可以與王毅和蘇利文泰國會晤上的涉台交鋒前後印證。

可以推測，此次會晤中，中方可能明確告訴美方，若民進黨堅持台獨，大陸會怎麼做；若放棄台獨，大陸又會怎麼做。但無論如何，在高層對話管道暢通的情形下，美中已經可以就敏感的分歧做預先溝通，即便未來賴清德走強硬路線，引發大陸反擊，也不易燒到美中關係層面，屆時華府只要把20年前對待陳水扁的腳本拿出來就可以了。

（作者為智庫研究員）