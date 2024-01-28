德國《畫報》引述德國國防部機密資料，設想俄羅斯擴大烏克蘭戰爭、攻打北約國家的可能情景，推演俄軍7階段戰爭計畫，包括與北約的直接衝突。《畫報》的報導引起美國福斯新聞網、《紐約郵報》、英國《每日郵報》等媒體的關注與評論，西方國家對俄烏戰爭可能引爆第三次世界大戰憂心不已。

歐洲憂世界大戰爆發

憂心源於美國在冷戰初期所形成的「抗蘇觀」，認為蘇聯共產主義是美國安全的最大威脅，在馬漢海權論的影響下，當時國務卿肯楠提出圍堵戰略，要在歐亞大陸周邊形成由島鏈所建構的軍事要塞，包圍歐亞大陸島，阻止蘇聯勢力向海洋擴張。

1950年代大陸領導人毛澤東採取向蘇聯傾斜的「一邊倒」政策，但肯楠在建構圍堵戰略時期，並未把大陸視為是敵對的對象，這也讓1960年代中蘇共因珍寶島事件翻臉，美國尼克森總統有機會採取「聯中抗蘇」政策。這一政策後來促成鄧小平推動改革開放，改變大陸經濟發展方向，進入西方國家市場，進而從世界工廠進化到世界的市場。

可惜的是2018年美國前總統川普拋棄全球化策略，改採現實主義與保護主義政策，對美國的全球領導角色棄如敝屣，讓原本逐漸融合的全球社會，再度分裂為東西方兩個世界。

就大陸來說，川普的保護主義衍生美中貿易戰，拜登上台後川規拜隨，讓大陸喘不過氣，因而靠向天然資源豐富的俄羅斯，採取中俄似聯盟又不是聯盟的特殊關係。2022年俄烏戰爭爆發，西方國家以經濟手段制裁俄羅斯，大陸在美中對抗格局下，更被推向俄羅斯。俄國從大陸獲取經濟金融支援，烏克蘭從西方國家獲得戰略武器，俄烏戰爭僵持至今。

俄烏戰爭發展出緊密的中俄關係，中國為擴大合作範圍，開始學習毛澤東向南方國家擴展，向全球南方搶進。「全球南方」一詞出現在1960年代，原先以「第三世界」稱呼，而根據聯合國貿易和發展會議的定義，「全球南方」大致包括非洲、拉丁美洲和加勒比地區、亞洲（不包括以色列、日本和韓國）以及大洋洲（不包括澳洲與紐西蘭）的國家。這裡面包括金磚國家、G20等。相應對的國家和經濟體則是「全球北方」，大致包括北美洲和歐洲、以色列、日本和韓國以及澳洲和紐西蘭等，這也是1970年代南北對抗的原型。

冷戰結束後，「一超多強」的美國超級霸權，於21世紀20年的反恐戰爭後退出超級霸權舞台，面對俄烏戰爭、以哈衝突、紅海威脅，除了提供武器之外，呈現束手無策的窘境，這也是當前世界紛亂之因。

全球分裂為兩個世界

從美國來說，跟大陸打貿易戰，並不能一舉把大陸打回「解放前」，反而樹立中俄連結一起的巨大敵人，協同向全球南方擴展。美國同時壓制中俄與全球南方集團的外交工具有限，這是德國憂心俄羅斯可能找到北約突破口，繼而引爆世界大戰的理由。

對俄羅斯來說，俄烏戰爭結束遙遙無期，烏克蘭不可能攻進俄羅斯境內，只要把矛頭指向北約，讓北約無力支援烏克蘭，戰爭或許可提前落幕。只要俄羅斯能夠穩住大陸與北韓，遠東地區無憂，擴大歐洲戰事將足以改變世界。日本突襲珍珠港，拿破崙、希特勒攻擊俄羅斯另闢新戰場，戰史比比皆是。

面對紛亂的變局，大陸展現戰略定力，力求穩定中美與中歐關係、強化與南方國家合作，與俄羅斯的關係雖「上不封頂」，但在軍事與地緣政治上仍然十分謹慎，只是中美關係變數太多，美國用「台灣牌」測試、施壓中國，讓大陸在統一問題上更有急迫感。大兩岸「山雨欲來風滿樓」，小兩岸寒風凜冽，對歐洲而言，不確定的台灣海峽，更平添俄烏戰爭前景的複雜。

為避免捲入紛擾的世局，追求兩岸的和平穩定，面對大陸不斷祭出的壓制政策，各方應冷靜以對，在兩岸民間交流問題上，要有所作為，這是攸關兩岸命運的一場大棋局。