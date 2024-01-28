近日文化部能見度驟然大增，但並不是因為前文化部長鄭麗君傳出是新當選總統賴清德的閣揆熱門人選之一，而是由於文化幣使用規範混亂，引發爭議不斷，以及監察院針對文化部大型公共藝術標案遭到4家公司壟斷、形成文化資源不公而提出的糾正案，並函請司法單位辦理。這麼「兩光」的文化部真是令人憂心。

自從民進黨大老陳菊入主後，監察院已幾乎成了民進黨的「附隨組織」，御史台鮮少對綠營張開虎牙，不料這回竟主動調查公共藝術標案，還對文化部提出糾正，真讓人意外！只能說，文化部放縱少數友好文化人或業者把持大型標案的惡劣作風，連民進黨自己人都看不下去了，只好出面遏止。

文化部日前宣布增加文化幣適用年齡，從原本的18～21歲，擴大為16～22歲，而且可以領7次，大放送的手筆驚人。號稱「青年文化成年禮」的文化幣本來就是民進黨運用執政資源籠絡青年族群的固票行動，如今大選已結束，但文化部仍持續大撒幣，且從16歲開始發放，等於從現在就開始鎖定4年後的首投族。民進黨資源多又深謀遠慮，國民黨和民眾黨哪裡招架得住？

然而，文化部匆匆推出文化幣，造成問題不斷，到底什麼商品可以使用文化幣，不同機構、不同城市各自解讀，亂成一團，甚至之前連故宮門票都不能使用，讓文化幣當場成了最新的文化弊端。文化部就不能準備妥當再推出嗎？到底是在急什麼？想趕快把柯P的「小草」搶過來嗎？

另一方面，根據監委調查資料顯示，文化部公共藝術設置經費超過百億元，但卻涉嫌僅由少數代辦壟斷，且文化部沒有積極覈實、建置專家學者名單並進行揭露資訊，未將違規廠商及委員列入採購黑名單或除名，以及落實迴避及旋轉門條款，監察院提案糾正後，文化部的回應又很消極，明顯有失主管機關職責，因此監察院除糾正文化部外，還進一步將具體檢舉案例函請法務部轉相關檢察機關辦理。

事實上，近年屢屢爆出民進黨執政縣市的文化資源獨厚少數親綠文化人的爭議、甚至弊端，2023年最轟動的案例就是《VERSE》雜誌創辦人張鐵志一手策畫的「青鳥書店」事件。標榜台灣最美書店的青鳥系列全台快閃，卻華而不實。

根據自由作家余永寬的調查，民進黨執政時期的基隆市，在「太平青鳥」花了近5000萬元，是該市史上最貴的書店，卻因投機的經營模式反而給出版產業帶來了實質傷害。而後高雄「承風青鳥」又涉及放任大量退書不管，造成友善書業的巨額損失，最終相關業者只能選擇與青鳥書店解除委任合約。而促成這樁異業結盟的正是時任高雄文化局局長的史哲，且史哲就是因為包括此案等所展現的「文化創意力」，得以更上一層樓、進入中央，執掌文化部。

觀察史哲在高雄任職時頻頻祭出限制性標案的作為，不難想像將文化公共資源私有化、獨厚少數文化人或組織的不當作為，在他入主文化部之後恐怕會變本加厲。在野黨要盯緊一點，火力別連菊姐的「行政院監察局」都不如啊！

（作者為作家）