台灣總統大選後，中美兩強相當忙碌。一方面大選前美國已一再放話「不支持特定候選人」，顯示過去蔡政府8年建構的緊密關係，美國不會無條件轉移到賴清德身上，因此選前白宮舉辦媒體簡報會聲明「不支持台獨」，明喻「不支持務實台獨工作者」，選後再馬不停蹄派代表團來台會見三黨領導人。北京在對台戰術緊縮之餘，更咬緊美國限縮台灣問題的空間，從中聯部部長劉建超訪美，到外長王毅與美國國安顧問蘇利文在泰國長達12小時的會談，這意味在賴政府時代，美中「大兩岸」已替代二軌，將扮演管好「小兩岸」的角色。

美國總統拜登在年底大選前不願「台海生事」的姿態明顯，從去年11月「拜習會」達成「舊金山願景」起，到台灣大選後派出親近前高官，連同AIT主席羅森伯格緊急訪台，若台海形勢不影響國家利益，美國不會如此宵衣旰食。從美國的行動到官員談話可知，在俄烏戰爭、以哈衝突乃至紅海危機後，台海不生事已是美國的戰略制高點。所以台灣大選後當媒體詢問拜登反應時，他竟脫口而出「不支持台獨」。

大陸也一樣。繼前年8月裴洛西訪台後，北京要求「支持中國和平統一」的大戰略架勢已擺出。大陸海協會長張志軍說，「台獨的盡頭是統一」；裴洛西訪台後中共對台戰略已加速從「遏獨」到「促統」挪移。頂層設計方針既定，從前年「峇里島對話」到去年的「舊金山願景」，再到近日王毅、蘇利文曼谷會談，美中對台共識已上升到「落實不支持『台獨』承諾，支持中國和平統一」。

換言之，美國想當全球霸主或扮演世界警察，沒中國的協助做不到。北京很清楚，穩住美國才能獲取國家發展的最大利益，這正是美國通用汽車前董座小約翰．史密斯（John F. Smith Jr.）提出的「史密斯原則」：遇上沒勝算的勁敵，就加入對方借力使力。

近1年來北京在全球長袖善舞，烏克蘭總統澤倫斯基邀中國國家主席習近平出席和平峰會，金磚峰會上習近平對以哈衝突提「停火止戰」，王毅和蘇利文談紅海危機，美國國務卿布林肯多次呼籲北京約束伊朗，在在證明兩強的互為所需。所以台灣大選後，「賴政府」的生存法則是什麼？

大選後，民進黨已從「全面執政」淪落到「雙少數」，賴政府應清醒地認識到未來施政的困境。若民進黨想長期執政擺脫「大兩岸共管」的困境，只有宣示以「親美和中」取代「親美抗中」，並凍結《台獨黨綱》。前者是向美國交待，表明賴清德絕非「麻煩製造者」；後者是向北京攤牌，既表善意也限縮對岸對台戰術運用的空間。

台灣有6成民意支持「兩岸和平」，讓北京強硬政策師出無門。若新政府改弦更張提出「和中」政策，台灣就更能掌握「小兩岸」的主動權。

（作者為資深媒體人）