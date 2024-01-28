不久前，台灣大選結束，民進黨候選人賴清德當選，由於民進黨當局一貫的「台獨」立場，這一結果引發不少網友對兩岸關係走向的擔憂，相關的討論一直持續到現在。

其實，一場選舉，我們不僅要看結果，更要看到結果背後的變化。分析變化的趨勢，才更能看清台灣未來的走向。

我們在選舉的進程中看到了幾組數據，從這幾組數據中，能看出一些未來的走向。

這次台灣選舉，民進黨候選人賴清德的得票率最高，為40.05%，怎麼看待這個結果？

這個數字本身傳遞出的信息量有限，需要從更深入和細緻的維度來分析。如果把民進黨在不同地區的得票率都擺在一起，並和之前做一下比較，能夠看出一種趨勢。

根據計算，和2020年相比，民進黨在台灣22個縣市的得票率全部下滑，其中，下滑最嚴重的十個縣市分別是：

｜｜新竹市（-20.46%）

｜｜桃園市（-19.51%）

｜｜新竹縣（-19.46%）

｜｜台中市（-19.37%）

｜｜彰化縣（-19.06%）

｜｜宜蘭縣（-18.54%）

｜｜嘉義市（-18.12%）

｜｜新北市（-17.93%）

｜｜雲林縣（-17.02%）

｜｜嘉義縣（-16.53%）

為什麼是這些地方？另一組數據，是觀察的視角。

這些地方，有不少是台灣的兵源地。

民進黨當局，正在把台灣地區推向危險的邊緣。

而這引起了台灣民眾的巨大反感。去年，一條台灣阿姨質問民進黨當局為什麼要送16歲的孩子上戰場的短視頻，得到了廣泛的關注。這種關注度背後，反映的正是台灣同胞的一種普遍心情。

除了上面的案例，數據，也在給出不一樣的答案。

不久前，台灣研究機構做了一次關於兩岸問題解決方式的調查，結果顯示，「與大陸維持對話交流」是最重要的途徑，選它的比例，是「與美日等國『保持友好關係』」的2倍，是「持續軍購加強軍備」的近2.5倍。

也就是說，大多數台灣民眾還是希望同大陸一起解決兩岸關係的問題，而不是轉向外人。

而這，是對民進黨當局謀「獨」直接的反對。

當民進黨當局意圖將台灣推向戰爭的邊緣。大陸出台的，是兩岸融合發展的政策，大陸創造的，是兩岸共同發展的機遇。

2023年1至11月，大陸新批准台資項目（含經第三地轉投資）6936個，同比增長26.8%，實際利用台資金額26.9億美元，同比增長39.9%。

堅持「九二共識」、反對「台獨」，台海才能和平穩定，兩岸關係才能發展，兩岸同胞的利益福祉才有保障。

另一組數據，也更能讓我們看清島內民眾的訴求。

譚主通過大數據手段統計了2024年台灣選舉結果出爐後當地主流社交媒體平台上的討論，並和之前進行對比，可以看出，民眾對這次選舉結果的不滿意程度提高，同時，兩極分化也更為嚴重。

社交媒體平台上的討論

如何理解這種不滿？可以再從具體的議題拆解來看。

前後兩個節點，台灣民眾都討論了兩岸關係、經濟政策調整等議題，但和之前相比，2024年，有一個議題不再被重點討論：

賴清德將會如何處理社會福利和教育問題，特別是在改善民生方面將如何作為。

之所以不再討論，是因為完全沒有討論的必要。

在民生問題上，民進黨當局上台後，島內出現「七缺」——缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才。

一組數據，可以看到島內民生的困境：

｜｜供電不足，過去四年頻頻出現「大停電」

｜｜30年來最大「缺藥潮」

｜｜有史以來最久「缺蛋潮」

一顆小小的雞蛋，去年把台灣攪得雞飛狗跳，被反覆炒起，留下了被全世界看笑話的印象。

其實從大陸進口雞蛋又快又便宜，但在大陸的幫助下解決問題，在「反中謀獨」的民進黨當局看來，是無法接受的。

雞蛋，只是一個縮影，它反映的，是民進黨當局完全不把島內民眾處境放在心上的行徑。

拉長時間維度，對比幾次台灣選舉的選票分佈情況，更能看出一些信號。

另一個值得注意的數據是，20歲到40歲的年輕群體支持民進黨的比例，在這次選舉中下降得很明顯。

此前的民調數據顯示，這一年齡段的台灣民眾最關心的，是與發展相關的問題。

透過民生問題，我們已經看到了民進黨選舉口號與現實的差距，過去8年，台灣發展情況如何？

半導體行業，是最重要的觀察視角。

在民進黨的競選承諾中，這一話題被多次提及，民進黨宣稱，台灣要在新世代的產業鏈供應鏈中佔據優勢。

但現實是，依據台灣專業研究機構的預測，去年，台灣半導體行業產值將同比下降11.2%。

這還不是最壞的情況，事實上，制約台灣半導體行業發展的最大危機，是人才短缺。

台灣2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，2023年第二季度，島內半導體行業平均每月人才缺口達到2.3萬人。

晶片行業人才培養需要時間，這是客觀情況，但與此同時，伴隨著時間的推移，這種情況只會越來越嚴重——民進黨當局推行的課綱，存在著自然學科必修時數過少的問題。

台灣大學電機資訊學院院長就表示，這一問題會導致島內人才素質的下降，而人才培育對半導體產業的影響很大。他警告稱，台灣如果不重視對高中學生的數理教育，7-10年後台灣半導體產業的人才缺口將更加明顯。

更為雪上加霜的，是人才流失的問題。

根據台灣研究機構的統計，台灣白領工作者與高技術人才一年出走至少30萬人，美國、日本、澳大利亞等，都是熱門的目的地。

台灣在全球半導體產業鏈中確實有舉足輕重的地位，也正因如此，美國在多個公開場合強調台灣在晶片產業鏈的重要地位，並迫使台積電前往美國設廠。

而民進黨當局，並沒有在這個過程中考慮台灣民眾的利益，眼睜睜看著台積電變為「美積電」。並且，民進黨當局還將半導體行業作為所謂「外交名片」，通過掏空島內半導體行業的方式，來換取所謂的「外交勝利」。

台灣半導體行業人才缺口的問題，正在於此。萬般無奈之下，台灣半導體行業甚至要從一些和半導體不相關的行業挖人。

而這種「殺雞取卵」的方式，正是民進黨當局的發展「思路」。

在民進黨當局上台後，由於與大陸關係的惡化，其他行業的發展也都受到了不同程度的影響。

就拿農業來說，在很多縣市，農業依舊是其主要產業之一，並且解決了大量就業。

大陸曾是台灣農產品最大的出口對象，蔡英文當局上台後，以推動台灣商品走向世界為由，開始鼓吹「去中國化」，將原本賣給大陸的商品轉向美國、日本等西方所謂民主陣營的市場。

2021年台農產品出口為近57億美元，2022年時出口為52億美元，縮減了4億多美元。

這些數字背後，是一個個台灣民眾的利益受到真真切切的損失。

民進黨當局，徹底辜負了台灣民眾對未來的憧憬。

（本文來源：央視新媒體《玉天譚淵》，授權中時新聞網刊登）

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