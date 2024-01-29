1月26日到27日，國際社會最引人注目的新聞之一，是美國國家安全顧問傑克•蘇利文（Jake Sullivan），在泰國與中國外長王毅，舉行會晤。從操作面看，該會晤是去年中美舊金山兩國元首會晤的延續。此外，又與當前國際風雲的變幻密切相關。

俄烏戰爭、巴以衝突、亞太地區頻頻軍演，美中關係不再像過去那樣，「一錘定音」，而是大起大落。加上美國進入大選年，美國國內政爭升級，現在川普在共和黨內總統候選人選舉中，已旗開得勝，趨勢還在繼續擴大。今年11月美國總統大選的結果，成為全球高度關注的目標。

而2024年被媒體稱為「大選年」，有60個國家和地區，將會進行總統選舉和地方選舉，這是世界歷史有記錄以來最多的一年，美國對世界上眾多國家進行滲透，美國的政治和軍事影響無所不在，這是一個公開的常識。解鈴還須繫鈴人。美國自身內部的政治動盪，導致美國的一些盟友和關係密切者，已開始運籌帷幄，推演如果川普真的二進宮，該如何應對美國對外政策的調整。

國際政治的動盪不安是這次王蘇泰國會晤的一大背景，在這樣的背景下，中美關係的重要性上升了，雙方關注的共同利益增加了。這也許可以解釋，為什麼中美雙方對這次會晤資訊的釋放，「惜墨如金」，許多關鍵資訊，「引而不發」。有一種觀點就認為，下一階段的中美關係，將出現越到後來，越有看頭的特徵，現在是相互拿捏階段，屬於「小荷才露尖尖角」。

顯然，這是一種比較長遠的看法，基本判斷是，不管中美雙方各自有多少不同的考慮，牽涉的問題有多麼複雜、嚴重，中美兩國的體量，決定未來兩國共處的前景，一定是寬泛而有彈性的，不能把問題絕對化。

本文同意這樣的判斷，在此基礎上，對這次王蘇會晤，提出兩個觀察視角。

其一，戰略溝通，取代戰略模糊

中美戰略溝通的提法，意味中美具有廣泛的地緣政治與地緣經濟利益。雖然目前在許多關鍵領域，雙方仍然劍拔弩張，關鍵利益上，誰也不會輕易後退。

回到這次王蘇。事前媒體的吹風，定調於中美非正式會晤。王蘇會晤後，雙方都發布了正式資訊。中國大陸新華社1月27日晚發布通稿，宣布王毅與蘇利文這兩天在泰國的會晤，主要目標是圍繞落實兩國領袖，去年11月於美國舊金山會晤達成的共識。稱雙方就妥善處理中美關係重要敏感問題，進行了坦誠的、實質性的、富有成果的戰略溝通。

新華社稿還宣稱，雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界，進行進一步討論（這是對中美地緣政治和地緣經濟分歧，進行了委婉的表達），將對雙邊關係進行戰略引領，用好目前的戰略溝通管道及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化禁毒等領域，一系列對話磋商機制等。即：新華社通稿，提綱挈領明確地將會晤定位在戰略溝通層次。

美國方面，在會晤幾天前已經開始放風。白宮宣布，蘇利文與王毅將在曼谷舉行兩天會談。宣稱會談是為了延續美中戰略溝通，以及負責任地管理雙邊關係的承諾（注意，將台灣問題隱含在管理雙邊關係的承諾中）。華爾街日報與英國金融時報等有影響力的西方媒體，則不斷談及紅海襲擊船隻問題，他們放風說，美國將向中國施壓，要求中國敦促伊朗加強對胡塞武裝的控制等等。推論是，俄烏衝突、以哈衝突，台海危機這些問題的同時存在，說明國際地緣政治問題，地緣經濟問題，將成為蘇利文與王毅面談的議題。

除戰略溝通外，這裡對長期以來，在中美關係中著墨不多的地緣經濟，做一點補充。比如，這次會晤選擇泰國，泰國並不屬於國際公約規定的中立國，但泰國卻是東南亞第二大經濟體。在地區安全問題上，泰國向來奉行平衡外交，即與美中兩個大國同時保持健康穩定發展的關係。軍事上，泰國是美國的盟國，經濟上，泰國與中國保持緊密的經貿關係。與印尼這一類與中國一帶一路倡議有較為緊密的經貿關係的國家，立場基本一致。

又如，重振美國實體經濟與中國的關係，已經成為美國必須回答的問題。拜登政府後期，開始調整揮舞中美貿易戰大棒的政策，中美兩國商務部，建立了多層級的溝通交流機制，包括部長級，副部長級會談，司局級的月度磋商，出口管制資訊交流機制等，美國財政部部長還訪問了中國。又如近期中國政府宣布，將面向世界，繼續保持改革開放政策。美國金融部門表示，預期中國能夠為世界經濟，創造良好環境。

具體資料如中國新網報導，就在王蘇會晤當天的26日，中國商務部長王文濤在記者會上表示，目前有超過7萬家美企在華投資興業。王文濤介紹，兩國貿易在45年間增長了200多倍，雙向投資存量超過2600億美元。強調中美經貿合作內容已從單一貿易擴展到經濟的各個領域，包括產業鏈、供應鏈緊密融合。

這些現象，充分說明，整體上，中美之間的戰略溝通，已經勢在必然。美方在中美競爭關係上，部分放棄了戰略模糊，表現出重視中美合作的一面。中美之間的衝突，有可能進入到化解階段。

其二，美國不放棄戰略模糊，在台灣問題上進行戰略挑釁。

美國在台灣問題上的一貫做法，就是打台灣牌謀取最大利益。美國越是需要中國，在台灣問題上，美國就越是囂張。這已經成為美國對台政策的慣性。

這次會晤，王毅從台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本陳述出發，挑明台海和平穩定的最大風險是台獨，中美關係的最大挑戰也是台獨。中方提醒美方，必須恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

美國方面，白宮27日晚發布聲明稱，中美雙方談及兩岸問題時，蘇利文向王毅強調了維護台灣海峽和平穩定的重要性，同時美方還強調，雖然美國和中國存在競爭，但兩國都需要防止競爭演變成衝突或對抗 。

分析美方的立場，要注意到，美國對堅持台獨的賴清德當選，實際上保持了模糊，美國不提管制台獨與地區安全的關係。這與當年小布希政府將陳水扁定位為麻煩製造者，主張中美共同對台獨勢力進行管制，明顯不同。

此外，賴清德當選後，美國國務卿布林肯不僅給賴清德發祝賀信，還重申美國將以《台灣關係法》和《六項保證》為依據，繼續向台灣提供安全保證，加緊向台灣出售武器，派遣軍事人員。這些舉動是公開對中美關係正常化的框架，進行衝擊，是在台灣問題上，對中國進行戰略挑釁，目的當然是為了美國利益的最大化。

結語

戰略溝通，就意味中美之間，具有更加寬泛的戰略利益。這需要遠見。而美國在台灣問題上的戰略挑釁，必然受到中國人民與政府的堅決回擊。台海的和平，部分取決於美國決定扮演什麼角色。兩岸關係的發展，不由美國主導，但兩岸人民和海峽周邊，期待美國，三思而後行。

這次中美泰國會晤。關係到未來舊金山願景是否能夠落實的問題。現在亞太地區局勢動盪和南海、台海、東海地區安全局勢高度不確定，不少亞太國家對美國的戰略意圖提出了質疑。 這種情況下， 拜登政府的團隊繼續認為，中美溝通管道，尤其是蘇利文與王毅的會談管道，「一直非常有效」的。希望美國能夠認真對待這一點。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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