新國會開議在即，國民黨和民眾黨雙雙主張總統當選人賴清德就任後赴立院國情報告，「即問即答」，讓賴清德接受國會監督，並藉此建立總統赴立院國情報告的常態化。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘認為「僅能報告、不能即問即答」，否則有違憲疑慮。

三黨皆同意賴清德應赴立院進行國情報告，目前爭議點在於應否即問即答。學者認為，總統答詢恐和現行憲政精神扞格，甚至虛級化閣揆，不妨先以落實國會對閣揆同意權來強化責任政治。另有學者認為，總統答詢可感受民意壓力，若要避免答詢議事冗長，可以黨團為單位，團進團出，進行即問即答。

眾人焦點都放在總統國情報告後即問即答是否違憲、以及如何規避違憲的問題，卻忘了現行憲法塑造了一個「總統有權無責、行政院長有責無權」的雙首長制，而在這樣一個「變形且變態」的雙首長制下，國會的監督權名存實亡。總統和立院過半多數同黨時，立院成為總統的禁臠，當國會三黨不過半時，政局動盪不安，而兩種情況都讓台式民主極易成為專制獨裁的溫床。總統答詢與現行憲政精神扞格，不是關鍵，關鍵是中華民國現行憲法規定根本不符民主政治的基本精神與原則！

救濟民主之弊，還需依賴民主。按民主政治慣例，國會是憲法的最終的詮釋者和唯一有權的後修訂者。儘管中華民國憲法的剛性憲法特徵，以及台灣社會缺乏共識的事實，讓修憲成為不可能的任務，但立法院可以透過議事規範，實質性地補正憲法缺失，形成習慣法，讓民選的國家元首有權有責，權責相符，也讓國會享有實質監督、監察與糾舉的權力。

因此，我們贊成總統應於立院每個會期開議之初，赴立法院進行國情報告，即問即答。此外，總統提名的行政院長亦應陪同總統列席答詢，院長施政滿意度也列入答詢範圍，以示雙首長共同負責之意。為避免議事冗長，立院各黨團可各自選派5位委員，對總統進行質詢。

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