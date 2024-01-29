我們從小都懂一個道理：要做好一件事，必須全心投入，不能朝三暮四、腳踏兩條船。

但是台灣的執政者，卻總喜歡從大學裡找政治立場相同的學者入閣擔任部門主管，變相地鼓勵學者「政學兩棲」。吃著碗裡看著碗外，不但是戕害政治倫理，更是給青年學生做了最壞的榜樣！

政務官本來就應該從參加公務員高考錄取者中選拔，經過幾年的訓練，再憑著個人的專業能力與優秀考績，逐步上升到主管級。這樣的政府機關主管，才能適才適所，有能力領導政府部門員工，為人民服務。這樣的政府機關，才有可能做到「行政中立」，不受執政者的政治立場影響。

如果政府部門需要學者專家來提供意見，就聘請他們擔任短期顧問，而不該當空降部隊，占有部長、主任、主委職缺。其實他們對政府運作一無所知，突然就跑來當主管，怎能服人？他們不可能是為人民服務，而絕對是為當權者服務！

這跟一般企業一樣，不可能從大學找個學者空降到公司頂端當董事長、總經理。他們對國際市場、經營管理毫無所悉，何德何能可以帶領公司走上正確的經營道路？

蔣經國時代，所有政府部門的高官，都是具有專業的碩士博士，他們經過政府部門的訓練栽培後，一步步提升成為專業的部門主管。他們不會朝三暮四，一旦改朝換代，就立刻溜回學校去誤人子弟。

在學術界待過的朋友都知道，如果離開學校多年，突然再回學校還能跟得上日新月異的學術演進？ 還有資格與能力繼續教授學生最新知識？

譬如說，與通訊有關的NCC，每年的網通、通訊協議、3G/4G/5G、WiFi 5/6/7，2.4G/5G頻譜等，都在劇烈變化，如果擔任主管的學者與通訊業脫節兩三年，重回大學還能跟得上時代嗎？

即令是有關專利的法律，影音作品及應用軟體如果是AI生成，是否依然具有著作版權？如何區分辨別？這些攸關公司存亡、人類福祉的大事，豈是離開本業兩三年的法律系教授還能得心應手地駕馭得了？他們有什麼資格可以給學生教授最新的法律知識？

如果國會有心改革，就該立法規定：所有的一級主管必須是經過高考及格、有幾年經驗的政務官來擔任；即令政黨輪替，他們都可以繼續留在崗位上為人民服務直到任期結束。所有的學者教授，只能當外聘的顧問，而不能擔任正式官員占公務員缺。否則這群御用學者必然成為執政者的傀儡、橡皮圖章，只會聽命於執政黨黨中央的指揮。

過去幾位從學術界借調來政府擔任官員的那幾位，都是空降來、素有爭議的學者；他們缺乏專業知識不說，甚至連道德都有瑕疵，遑論行政管理能力。當了幾年執政者的「東廠」，把部門名聲搞砸了，就甩鍋逃回學校，繼續誤人子弟，年資還完全不受影響。由於他們的政治後台很硬，回學校後學校當局還敢對他們說三道四嗎？日後如果因為私德不彰、教學不力，學校還敢將他們辭退嗎？（作者為自由撰稿者）

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