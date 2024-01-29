漢字由繁變簡和由簡變繁的例子自古有之，「漢」字最早可能出自詩經的「為天有漢」，其實秦朝開啟製定書同文、車同軌、統一度量衡的規矩，照理說應該是說「秦」字統一了中國文字的，但秦朝只有短短的15年，可謂壯志未酬，取而代之的漢朝卻長達405年之久，而且其間人才倍出，開闢了中國對外國的絲綢之路的創新之舉、造就了中華文化上下五千年的大漢聲威，所以說統一「漢」字要比說統一「秦」字更為理所當然了。

人們的生活起居受控於年代與環境的時空變化，其語文會隨之逐漸有所改變，用字母拼音語文的字根與語根，時間一久，就很難讀懂以前的文件，例如拉丁文原是古義大利人民（包括羅馬）普遍使用的語文，但如今還有多少歐洲人能看懂拉丁文？即便是生活在用英語國家的，要讀懂兩、三百年前的英文書籍文件，也很費勁。

不過用字母拼音的確便於普及大眾，所以中國近百年來為了掃除文盲，也部分採用了拼音教導，民國時代有王雲伍的注音符號（沿用至今）和大陸的羅馬拼音，大陸央視「新聞聯播」的片頭現在仍有Xinwen Lianbo字樣。由於中國在1949年之前受盡外侮侵略，貧窮落後了近300年，清末民初當時中國有些學者，其中不乏受過西方教育、高居廟堂之上者，他們見樹不見林，缺少民族自信，竟主張全面西化，甚至放棄漢文字，改用拼音文字，想他們是何等的愚眛和自私，這些主張全面西化的人，如今在地下想必羞愧無已。

中國成人識字率從1949年的大約20%上升到現在的99%以上，其中用拼音掃盲也起到了相當的作用。在1949年中國約有4億5千萬人口，但受過大學教育的僅約2萬人，現在中國約有14億人口，已有2億以上的人受過大學教育，進步斐然。在這70多年的期間，中國打造了全球最多的工程師，千年以上的中國老祖宗健康智慧遺產，讓中醫類醫療衛生機構總診療數量，僅2023年1年就超12億人次，這等級別的數量例子，對任何其他國家來說，都好比幾何級的大得驚人，中國大陸教育成就之輝煌，益至於此。

有些教育機構例如上海復旦大學、台灣師範大學等，為了教外國人能夠較快掌握中國語言所設立的教育課程，大多採用拼音教學漢語，這種教育外國人學漢語文的模式，目前看來仍有其必要，但除此之外，用拼音的漢語文應該是時候功成身退了。

不用拼音的漢語文則不然，全國各地的方言或各具特色，其中古意盎然的典雅方言也不少，例如粵語、閩南語、豫語、川語等，各地人們的發音或許有異，但基本上同出一源，其文字是共同相通的，非常方便國內異地人們的交流，而且只需稍加訓練，要讀一兩千年前的文獻幾乎是易如反掌。在中國能說兩三種地方方言的人比比皆是，如果放諸歐洲，就相當於精通數國語言了。

漢字之所以偉大還有一個原因，那就是文言文，文言文言簡意賅，受年代變遷的影響較少。經典的文言文無須標點符號，筆者對現代電腦的應用一知半解，知其然而不知其所以然，但事實上文言文不用標點符號是十分科學的，並且與現代人工智慧（A I）學不謀而合。近代研究中文電腦的大有人在，發明中文電腦彩色光學排版的王選就是其中佼佼者之一。今若將文言文用於電腦的機器語言 （Machine Language）上，想必更助莫大焉，例如設若標點符號占機器語言的使用率為12%，則文言文將令電腦的效率提高12%，這會是很大的科技進步。

最近西方學者對世界228種語言（包括中文）作了某些研究，可惜沒有具體結論。不過全球華人大都能從新聞報導看到大陸國家主席2024新年的賀詞：「中國傳承著偉大的文明，總讓人思接千載、心馳神往；黃河九曲、長江奔流，良渚、二裡頭的文明曙光，殷墟甲骨的文字傳承，三星堆的文化瑰寶，泱泱中華，歷史何其悠久，文明何其博大，這是我們的自信之基、力量之源。」這對當下漢語文的統一的必要性而言，正是個好註釋。（作者為航太工程師）

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