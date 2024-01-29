江山是打下來的，不能指望別人幫忙或配合，別人都靠不住，都是空的，必有大害於己。國民黨要先戒除與中共唱和，指望中共幫忙的惡習，甚至應該不時對中共提出批評與要求，讓台灣百姓看到勇氣。同時要丟掉藍白合的幻想，事實一再證明，柯文哲是無法合作的人，只能應付。白其實是綠，但諷刺的是，主要多數的支持者與出謀劃策者來自昔日的藍營，略為觀察與分析就知道。這些人為何會投到柯陣營，問題病根當然在國民黨。

國民黨以為年輕化就是改革，可以吸收到年輕選票，其實搞錯了。如果年輕化的結果只是讓政二代三代，甚至黑金二代三代上來，只是封建腐敗老靈魂的延續，不是更糟糕，更令人失望，更拉不到年輕人的心嗎？

年輕人是有理想性與批判性的，國民黨只要認真改革，年輕人看到且確認，自然會回心轉意。首先最需革除封建腐朽之主席一言堂的惡性腫瘤。

其次，降低中常委與中央委員名額，不可有主席指定名額，廢除中常委連記式投票法，讓換票聯盟無法生存。重要幹部由黨員一人一票直選產生，包括黨主席、秘書長、組發會主管、中常委、中央委員、一級主管為當然的中央委員，中央委員每季開會一次。

第三，重視民主正當性的戰略制高點。不能以徵召候選人為常態，必須以公開、公正、公平的黨內初選為標準常態。初選應規定時程期限，總統與立委大選、地方首長、地方議員及九合一相關選舉應在三月底前辦完黨內初選，給候選人充分時間，也讓黨主席不能玩弄提名程序，破壞團結。由黨部密集舉辦政見會與辯論會，不容許私自砸錢辦理造勢場合，違反者剔除資格。候選人必須先在初選過程接受論述與品格檢驗，否則會產生候選人沒能力論述與黑事爆開的大問題，也容易因密室徵召造成人心不服，黨與藍營支持者實質分裂。

第四，重新發展論述，不能只喊口號標語，不能寄望長期久錯之後，推出新論述要立竿見影，否則就依然故我，走失敗老路。沒有真積力久的教育、喚醒與說服群眾的努力與功夫，是不可能反敗為勝的。要有戰略眼光與定力，堅持走對的路，用力耕耘。論述包括各項重大議題、台灣前途、政治發展、社會經濟發展路線，更不能遺漏黨務論述。論述必須誠實履踐。

第五，重視地方黨務，中央要常常派人走到群眾中去（不是只到地方派系），再從群眾中來。去的時候帶著黨的理念與論述與群眾交流，來的時候帶著群眾的意見，作為調整黨論述的重要根據。如此不斷反覆循環，必能吸引拉住群眾。

第六，必須建立禁得起辯證、不因人而異的黨紀，沒有服人的黨紀就不會有黨魂，也就不可能有團結與集體戰力，勝算就不大。以黨紀堅持清廉政治。

第七，真正發揮革命實踐研究院訓練黨員的功能與責任。定期舉辦黨內議題辯論，加強相互交流，也趁機訓練黨員。

如果能先做到這些，大家對國民黨的印象必然完全改觀，年輕人自然被吸引，黨自然可以年輕化。

最後，事在人為，不怕沒好事，就怕沒好人，要對的人做對的事才會有對的效益。2016換柱與2024戰略錯誤及玩弄提名程序密室徵召，都壞在朱立倫手上，前述七點亦與朱的行事作風與形象背道，朱就是該首先被改革的對象，已無推動改革的公信力與正當性，是不會也無能真正改革的，必須避賢者路下台，國民黨才有希望抓緊這次的改革契機。（作者為政大國發所博士）

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