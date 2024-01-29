在選後第一個上班日就傳來諾魯斷交的噩耗。此事並非突兀，而是可想而知。然而在蔡政府任內理應「駕輕就熟」的斷交善後工作，卻無端傳出疑似有撤離的使館專業人員竟有公然燒毀諾魯國旗的詭異行徑。儘管相關報導中外交部對此聲稱是「惡意詆毀」，但對事件細節卻是語焉不詳的草草帶過，無法讓國人清楚事件全貌，澄清的說法淪為外交部的一家之辭。

據索羅門SBM媒體於26日在臉書分享一段影片的報導，加上國內知名社群平台的討論內容，似可拼湊為我在諾魯的國合會農技團人員，有燒毀諾魯國旗而遭逮捕的情事發生。倘真有如此不理性、不專業的作法，顯有違外交慣例與應有的外交禮節。質言之，不論是個人行為或者是「有意而為」，都有失我方政府格調，更嚴重影響台灣的國際聲譽，殊為不智。

須知，看似單純的燒旗行為，其實極富政治意涵，很容易讓人聯想到是有意配合執政黨的政治需要，所採取的操弄民粹手法，目的是幫忙掩飾當前政府的外交無能，進而將外交上的失敗全部推向陸方，躲避民意對民進黨的兩岸與外交施政不力的問責。

因此外交部實有必要針對是否有農技團人員，在近期遭到諾魯官方施以司法審訊的事實加以說明，而非以「惡意詆毀」一語帶過，讓事件真相越抹越黑。

無論如何，燒旗一事都應予以詳細查明釐清動機，切不可因發生在新舊政府交替時期，就草率了之，否則恐讓碩果僅存的12個邦交國心寒，將與我斷交的政治議程提前研議，豈不得不償失？

回到斷交的事件大方向，外交是內政的延伸；於台灣，外交更是兩岸關係的「外部化」，兩岸關係好壞與台灣外交處境呈現絕對的正相關關係。先求辦好兩岸關係，再談如何維護外交關係，是賴清德無可迴避的執政責任；賴政府更應警惕第一次世界大戰的導火線，正是始於奧匈帝國皇儲遇刺的微小事件，從外交危機直接升級為全面戰爭，不可放任外交民粹橫行。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※